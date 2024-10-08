لوضع الحكومة في الصورة، الثروة الداجنة تناقش اليوم أزمة قلة إنتاج البيض وقفزة أسعار الكتاكيت

تنفيذًا لتوجيهات أيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة لروؤساء الشعب التجارية بشأن عقد الاجتماعات، وإعداد مذكرة وتقديمها لرئيس الغرفة بشأن المشكلات التي تواجه القطاعات وأبرز الحلول.

اجتماع شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة

تعقد شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشكلات القطاع.

مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه القطاعات

وقال «السيد» لـ «فيتو» إنه بناء على الاجتماع الذي عقده أيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة مع الشعب التجارية، حيث طالب رؤوساء الشعب بضرورة عقد اجتماعات لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه القطاعات وتقديم الحلول المقترحة لها، وعليه تعقد الشعبة اجتماعها اليوم الثلاثاء.

وأضاف أنه نظرًا لما تمر به صناعة الدواجن في المرحلة الحالية من مشكلات سواء في التراخيص أو الإنتاج والتي من الممكن أن العصف بها لذلك كان لزاما على تقديم مذكرة بالمشكلات التي تواجه الصناعة في المرحلة الحالية.

قلة الإنتاج من بيض المائدة وكتاكيت التسمين

وعن أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة؛ أوضح أن أولى هذه المشكلات هي قلة الإنتاج من بيض المائدة وكتاكيت التسمين مما أدي الي مبالغة المنتجين في أسعاره بحيث وصلت إلى أرقام فلكية والذي يجب من خلالها التحرك الإيجابي من قبل الجهات الرقابية لضبط التسعير لتلك السلع حسب التكلفة الفعلية مع هامش ربح للمنتج.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق

وأشار «السيد» إلى أن سعر كرتونة لبيض حاليًا في المزرعة يتراوح من 163 الي 167 جنيهًا، بينما من المفترض أن يكون السعر العادل للبيض 120 جنيهًا.

الدكتور عبد العزيز السيد، فيتو

سعر الكتكوت في الأسواق

وتابع: أيضًا سعر الكتكوت حاليًا يتراوح من 44 إلى 54 جنيهًا في الأسواق، وهو من المفترض أن يكون سعره العادل يتراوح بحد أقصى من 20 إلى 25 جنيهًا.

مشكلات تجديد تراخيص المجازر

وأضاف «السيد» أن ثاني هذه المشكلات تتعلق بتجديد تراخيص المجازر، بأن هناك مبالغة كبيرة في الرسوم وخاصة مع المطافي، مع طلب وضع منظومة كاميرات جديدة، ويرفضون منظومة الكاميرات المثبتة لدى المجازر؛ ويتم طلب أن تكون منظومة الكاميرات من قبلهم مما يكلف هذه المجازر مبالغ كبيرة لا يستطيعون تحملها، خاصة وأن هذه المجازر لا تعمل بأكثر من 20% من طاقتها الإنتاجية.

المبالغة في الشروط الخاصة بسلامة الغذاء

وتابع: أن من المشكلات التي تواجه القطاع؛ المبالغة في الشروط الخاصة بسلامة الغذاء حيث أن جميع المجازر داخل الكتلة السكانية ولا تستطيع ان تلبي هذه الطلبات والاشتراطات، ولكن لو تم تحقيق 60% من المطلوب علي أن يكون من الأولويات سلامة المنتج النهائي وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، فإنها ستكون هذه خطوة جيده للاستجابة لما يتم طلبه من سلامه الغذاء.

ضرورة تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية

وقال «السيد» إنه لابد من التحرك والسعي الجاد في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009 لكي تستطيع المجازر العمل بطاقتها الكاملة والحفاظ علي البيئة والصحة العامة.

ضرورة تفعيل دور بورصة الدواجن

وطالب بتفعيل دور بورصة الدواجن بحيث تكون هناك بورصة رئيسية مقرها الحالي كما هو في محافظة القليوبية، وان تكون هناك فروع لها في كل المحافظات بحيث يتم حساب التكلفة الفعلية من خلال المدخلات في البورصة الرئيسية، علي أن يتكون مجلس إدارة البورصة من ممثلي وزارة الزراعة، وزارة التموين، وزارة التنمية المحلية، الغرفة التجارية، اتحاد منتجي الدواجن.

وأوضح أن تفعيل البورصة سيؤدي الي انتظام منظومة الدواجن الحالية، وزيادة الطاقة الإنتاجية ووجود سعر عادل لكل من المنتج والمستهلك في آن واحد.

توفير قطع أرض لإنشاء مجمع مجازر فى شرق وجنوب القاهرة

وتابع: يضاف على ذلك السعى فى توفير قطع أرض لإنشاء مجمع مجازر فى شرق وجنوب القاهرة، ومع تحقيق ذلك سيكون طفرة كبيرة حققها لنا المجلس للغرفه من خلال علاقاته الوطيدة مع الجهات التنفيذية.