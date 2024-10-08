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خارج الحدود

إسرائيل تعلن اغتيال رئيس منظومة الأركان بحزب الله في غارة جوية على بيروت

غارة إسرائيلية تستهدف
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى سكنيا في بيروت، فيتو

غزة الآن ،  أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، اغتيال سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله في غارة جوية على بيروت.

وجاء في بيان له صباح اليوم الثلاثاء " أغارت طائرات حربية بشكل دقيق في بيروت وقضت على سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله».

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن «منظومة الأركان تعتبر وحدة ركن لوجستية تابعة لحزب الله وتهم بالميزانيات وتنظيم المنظومات المختلفة حيث كان حسيني شريكًا في اتفاقيات نقل الوسائل القتالية بين إيران وحزب الله ومسوؤول عن توزيع الوسائل القتالية المهربة على الوحدات المختلفة في حزب الله في كل ما يتغذي بالنقل وتمويل الموارد».

وقال جيش الاحتلال إن سهيل حسيني كما كان عضوًا في مجلس الجهاد وهو أرفع منتدى عسكري لحزب الله.

كما تضم منظومة الأركان وحدة التحليل والتطوير في حزب الله وهي وحدة تهم بتصنيع الصواريخ الموجهة بدقة وفي المجال اللوجستي فيما يتعلق بتخزين ونقل الىسائل القتالية داخل لبنان.

وأضاف البيان أنه في اطار مهام منصبه كان حسيني يعمل على تحديد ميزانيات وإدارة المجال اللوجستي للمشاريع الأكثر حساسية للتنظيم ومن بينها الخطة العملياتية للحرب وخطط خاصة أخرى ومن بينها تنفيذ العمليات ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية.

وكانت غارات اسرائيلية جديدة متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء أمس حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية.

وقالت الوكالة إن «الطيران الحربي المعادي شن غارات متتالية على الضاحية الجنوبية»، مضيفة لاحقا أن عددها بلغ «ست غارات» طالت أحياء مختلفة في المنطقة.

وفي وقت لاحق، استهدفت غارتان جديدتان الضاحية الجنوبية بعد إنذارات جديدة بالإخلاء أصدرها الجيش الاسرائيلي. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن «الضاحية الجنوبية استهدفت بغارتين الأولى على محيط الكفاءات والثانية على برج البراجنة».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه هاجم أكثر من 120 هدفًا لجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان «خلال ساعة» واحدة في إطار غارات جوية مكثفة شنها. 

وقال الجيش في بيان: «نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي طلعة جوية هجومية واسعة النطاق، وضرب أكثر من 120 هدفًا إرهابيًا في جنوب لبنان خلال ساعة»، مضيفًا أن الأهداف كانت تابعة لوحدات مختلفة من «حزب الله» بما فيها «قوة الرضوان» والمنظومات الصاروخية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، الاثنين، إنه وجّه ضربة مستهدِفة الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شُوهد عمود من الدخان الكثيف يتصاعد في المنطقة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

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