بعد سداد جزء من المستحقات، تعرف على خطة وزارة البترول لإنقاذ حقل ظهر

توصّلت وزارة البترول بعد تولّي المهندس كريم بدوي وزير البترول إلى اتفاق مع شركة الطاقة الإيطالية حول جدولة المستحقات المالية، الذي أنهى أزمة توقف أعمال الحفر والاستكشاف في العديد من المشروعات، ومن بينها أعمال تطوير حقل ظهر.



واكد مصدر بوزارة البترول" لفيتو "أن قطاع البترول يخطط بالتعاون مع الشركة الإيطالية لضخ استثمارات بنحو 535 مليون دولار، لتنفيذ أنشطة تنمية حقل ظهر وأعمال التشغيل خلال العام المالي الجاري

خطة عمل وتطوير حقل ظهر



وأضاف المصدر، أن في مقدمة خطة العمل بحقل ظهر وهو من أهم حقول للغاز في مصر من حفر وإكمال البئر (ظهر-19)، وتطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل، وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل في بورسعيد بالإضافة إلى عمل إعادة مسار لبئرين في حقل ظهر.

وكانت وزارة البترول قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أنّ تراجع إنتاج حقل ظهر ظاهرة طبيعية تحدث في جميع الحقول حول العالم، والنسبة دائمًا تكون بحدود 15% سنويًا في المتوسط.

وأوضحت أنه للتغلّب على خفض الإنتاج والتناقص الطبيعي تُجرى عملية تنمية عبر حفر آبار لرفع كفاءة الشبكة ومحطات المعالجة ومحطات الضغوط.

انتاج مصر من الغاز

وأطلقت وزارة البترول مؤخرًا حزمة حوافز تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، بالتعاون مع الشركاء في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، ضمن إطار الحرص على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وتتضمن الحوافز آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وزيادة أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء، وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، للإسهام في تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، مما يوفر مزيدًا من الموارد المالية للجانبين.

وشهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفاعًا هامشيًا على خلال يوليو/تموز الماضي، بمقدار 44 مليون متر مكعب، على أساس شهري، ولكنه ما يزال متراجعا على أساس سنوي.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.132 مليار متر مكعب خلال شهر يوليو الماضي مقابل 4.088 مليار متر مكعب في يونيو السابق له، إلّا أنه متراجع عن 5.03 مليار متر مكعب المسجلة في يوليو 2023.

انخفاض انتاج مصر من الغاز

وانخفض إنتاج مصر من الغاز إلى 30.19 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير ٩ حتى يوليو 2024، مقابل 35.53 مليار متر مكعب في المدة نفسها من 2023.



حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار ودعم الشركاء الأجانب

وأعلن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، وذلك كهدف أساسى يعمل عليه القطاع بالتعاون مع الشركاء فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص قطاع البترول على تحسين مناخ الاستثمار البترولى وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج من الغاز والزيت الخام، إذ تعد الاستثمارات الركيزة الأساسية لدعم وزيادة معدلات الإنتاج البترولى.

وأوضح الوزير أن شركاء الإنتاج البترولى من الشركات العالمية أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة فى الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة فى أنشطة الحفر الاستكشافى والتنموى وعمليات الإنتاج، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالى فى سداد جزء من مستحقات الشركاء، وتوفير هذه الزيادة من الغاز والبترول لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى، والمساهمة فى تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، مما يوفر مزيدًا من الموارد المالية للجانبين، تساعد على تعزيز الاستثمار فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحقيق عائد للدولة، فضلًا عن المساهمة فى تحقيق الأمن القومى من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصرى.

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