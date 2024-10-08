استقرار نوعين مشهورين، قفزة في أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام ارتفاعًا لعدد من الأنواع بالأسواق، إذ ارتفع سعر زيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع نحو 1000 جنيه في الطن.

كما ارتفع سعر زيت الأولين نحو 1000 جنيه في الطن، مقابل استقرار سعر زيت الذرة وعباد الشمس.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 53 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 58 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 55 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 58 ألف جنيه.