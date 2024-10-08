تطورات جديدة في سعر الذهب قبل اجتماع المركزي الأمريكي وإحجام الصين عن شراء المعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين في السوق لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ومزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وبلغ 2643.68 دولار للأوقية (الأونصة) حتى الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2662.90 دولار.

وتترقب الأسواق صدور محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء، يليه تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. كما سيتحدث عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وبعد تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة وجاء أقوى من المتوقع، تراجع المتداولون عن الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر.

ويرون الآن فرصة تبلغ 86 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة تبلغ 14 بالمئة لعدم خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة على الإطلاق، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وأظهر التقرير أن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة زادت بأكبر قدر في ستة أشهر في سبتمبر، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة، مما يشير إلى متانة الاقتصاد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم إنه يؤيد المزيد من خفض أسعار الفائدة مع اكتساب الاقتصاد للقوة، لكنه أشار إلى أنه من المناسب للبنك المركزي أن يتوخى الحذر وألا يبالغ في تيسير السياسة النقدية.

ويعتبر الذهب بمثابة وسيلة تحوط في أوقات الغموض الجيوسياسي ويميل إلى الانتعاش في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي الشرق الأوسط، أطلق حزب الله اللبناني صواريخ على حيفا ثالث أكبر مدن إسرائيل أمس الإثنين بينما تستعد إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع توغلها البري في جنوب لبنان بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وأظهرت بيانات أمس الإثنين أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لتعزيز احتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 31.66 دولار للأوقية. وارتفعت أسعار البلاتين 0.4 بالمئة إلى 976.10 دولار، وربح البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 1028.00 دولار.