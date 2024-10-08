على طريقة غراب هابيل قابيل، تفاصيل قتل فلاح لشقيقه الأكبر بطوبة ودفنه في فسحة منزله بأسيوط

أمرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط بحبس فلاح أقدم على قتل شقيقه المسن ودفنه في فسحة المنزل وغطى جسده بطبقة أسمنتية بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط بعد اعترافه بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما قبل عدة أيام.

مقتل مسن على يد شقيقه بأسيوط

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائيه يفيد ورود بلاغ من أحد أهالى قرية بنى رافع بمقتل أحد أقاربه على يد شقيقة الأصغر وقيامه بدفن جثته داخل منزله وقام بعمل طبقة أسمنتية لعدم اكتشاف أمره.

فلاح يقتل شقيقه ويدفنه في فسحة المنزل

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث قوة من الشرطة وضباط مباحث منفلوط، وسيارة الإسعاف الي موقع البلاغ بقرية بنى رافع وتبين من الفحص والمعاينة مقتل ( محمد.ج. س ) ٦٢ عامًا فلاح وذلك عقب العثور على جثته داخل حفرة بفسحة المنزل ووجود طبقة من صب الأسمنت فوقها وذلك علي يد شقيقه الأصغر ويدعى (ح.ج.س) ٥٧ عامًا فلاح مقيمان في نفس المنزل بالقرية.

نجل عمهم يكتشف الواقعة

وقال نجل عمهم ومكتشف الواقعة ويدعى "محمد. ر" بأنه كان دائم التردد والسؤال على المتوفى وشقيقه وزيارتهم وقال عندما تغيب نجل عمي الأكبر بعض الوقت ولم أراه سألت عنة شقيقه الأصغر فكان يجيب بأنه لم يشاهده من وقت ولا يعلم أين ذهب وقررت دخول المنزل للسؤال عنة فقال المتهم إن شقيقه لم يأتى حتى بعد أيام لكن أثناء ذلك لفت نظرى الصبة الاسمنتية الجديدة في ركن في فسحة المنزل وخروج قطعة قماش منها.

استخراج جثة القتيل من المنزل

وتابع:"سألته عن هذه الصبة والقماش ارتبك ولذلك شككت في الأمر خاصة مع وجود مشاكل سابقة بينهم وقمت بابلاغ الشرطة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لموقع البلاغ والمعاينة تبين صحة شكوكي وتم الحفر واستخراج الجثة".

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة بقتله بقالب طوب

وبسؤال المتهم أقر بأنه قام بقتل أخيه الأكبر بضربه بقالب من الطوب البلوك علي رأسه اودت بحياته علي الفور أثناء وقوع خلاف بينهم واستغل عدم تواجد أحد بالمنزل وحفر حفرة ودفن أخيه المقتول فيها وفكرت في إخفاء الجثة وقمت بالصب عليها بطبقة اسمنتية لعدم اكتشاف الأمر ولكن تفاجأت بنجل عمي ودخوله لتفتيش المنزل واكتشاف الواقعة.



تم القبض على المتهم ومثل ارتكابه الواقعة أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي بحالة الوفاة.