أيمن يونس يهاجم اتحاد الكرة ويحذر الأهلي من التفريط في علي معلول

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي يجب ألا يقارن مطلقًا مع يحيى عطية الله، مشيرًا إلى أن الأول قدم مستوى مميز على مدار السنوات الماضية وكان له بصمة كبيرة مع الفريق الأحمر، والأفضل خروجه معارًا لفترة معينة ومن ثم العودة مجددًا لأن التفريط فيه سيكون قرارًا صعبًا.

تصريحات أيمن يونس

وقال يونس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "علي معلول تعرض لإصابة كبيرة وبالتالي فإنه سيكون هناك حرص كبير عند المفاضلة مع عطية الله، لكن بالتأكيد معلول لو في الجاهزية الفنية سيكون له الأولوية".

وأضاف: "قارة إفريقيا تباهت بناديي الأهلي والزمالك، وتم تسويق بطولة كأس السوبر الإفريقي من الكاف بسبب وجود القطبين الكبيرين، هناك لاعبين (تتوه) في الناديين ويحصلون على أموال كثيرة دون أن يتحقق العائد الفني، والأندية المصرية الكبيرة أصبحت تمنح اللاعبين رواتب كبيرة لا يستحقوها، والأفضل أن تكون مرتباتهم مرتبطة بالبطولات والفوز بها ونسبة المشاركات".

وواصل: "لابد من تجهيز اللاعبين الشباب ومشاركة عناصر تحت 23 عامًا، ويجب منح اللاعبين فرص اللعب في بطولات رسمية، لابد من وضع لوائح قوية يتم فرضها على الجميع، وأتمنى مساعدة الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا وتوفير الوقت المناسب لخوض اللقاءات، والابتعاد عن نغمة التأجيلات".

وأكمل: "منتخب مصر دائما سيكون له الأولوية، والأندية تمتلك 30 لاعبين في قوائمها، لا يجب تأجيل أي مباراة في الموسم الجديد".

وأشار إلى أن إيجاريا الذي سيخضع للاختبار في الزمالك، جاء تنفيذ لرغبة جوميز ولعدم الصدام من مجلس الإدارة كي يراه على الطبيعة، خصوصا انه بعيد عن المشاركة لكن الاختبارات تكون وفقا لمعايير معينة وهي رؤيته في عدة مباريات. ومن الممكن تكوين فريق ثاني للأندية وخوض بطولات من أجل اختبار اللاعبين وتجهيز البدلاء وإفراز لاعبين جدد.

وتابع: "لدينا مشكلة ان بعض المسئولين في مصر يديرون المنظمة على درجة (موظفين) ولا يريدون تحسين البطولة او نمط كرة القدم المصرية".

وشدد على أنه يتوقع وجود تغيير شامل في اتحاد الكرة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن فكرة التحايل على القوانين مستمرة، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون المجلس القادم قادر على وضع لوائح قوية.