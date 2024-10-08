ملحقناش نفرح، قفزة جديدة في أسعار الطماطم بالأسواق، والزيادة لا تقل عن 5 جنيهات

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية:

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 25.5 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور للجملة

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة تراوح سعر كيلو الطماطم من 10 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ جاءت أسعار الطماطم كالآتي:

تراوح سعر طماطم بلدي من 30 إلى 37 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو الطماطم معبأة ما بين 43 إلى 53 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق. تراوح سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه إلى 307 جنيهات للكيلو. بلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 67 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 73 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 43 جنيهًا. بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا.