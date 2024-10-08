الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ملحقناش نفرح، قفزة جديدة في أسعار الطماطم بالأسواق، والزيادة لا تقل عن 5 جنيهات

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية:

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 25.5 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور للجملة 

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة تراوح  سعر كيلو الطماطم من 10 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ جاءت أسعار الطماطم كالآتي:

  1. تراوح سعر طماطم بلدي من 30 إلى 37 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الطماطم معبأة ما بين 43 إلى 53 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه إلى 307 جنيهات للكيلو.
  4. بلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 67 جنيهًا للكيلو.
  5. بلغ سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 73 جنيهًا للكيلو.
  6. بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 43 جنيهًا.
  7. بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا.
txt

الطماطم ترتفع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الاثنين بسوق العبور

txt

أسعار الطماطم تواصل انخفاضها في الأسواق اليوم الأحد 6/ 10/ 2024

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطماطم اسعار الطماطم أسعار الطماطم اليوم سعر الطماطم ارتفاع اسعار الطماطم ارتفاع سعر الطماطم سعر كيلو الطماطم سعر كيلو طماطم كيلو الطماطم بكام أسعار كيلو الطماطم كيلو طماطم موقع فيتو فيتو اسعار الخضراوات سعر الخضراوات سعر الخضار

مواد متعلقة

أسعار الطماطم تواصل الانخفاض في الأسواق، تعرف على التفاصيل

انخفاض جديد في سعر الطماطم اليوم بالأسواق، وهذه أحدث أسعارها

الطماطم تتراجع 3 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

الطماطم تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

أول تعليق إيراني بشأن الانفجارات في مدينة أصفهان

القومي للاتصالات يعطي الضوء الأخضر للشركات لزيادة أسعار الخدمات (فيديو)

حقيقة فيديو الإساءة المتداول للمغربي رضا سليم لاعب الأهلي

هل بدأت إسرائيل الرد، سماع دوي انفجارات ضخمة بأصفهان فى إيران (فيديو وصور)

أمير توفيق: دونجا حب ياخد لقطة عليا وهو اللي طلب أكتر من مرة يكلمني عشان يجي الأهلي

مصرع وإصابة 22 شخصا في تصادم مروع بين سيارتين بطريق بلبيس العبور

على طريقة غراب هابيل قابيل، تفاصيل قتل فلاح لشقيقه الأكبر بطوبة ودفنه في فسحة منزله بأسيوط

أمير توفيق يفجر مفاجأة بشأن صفقتي أشرف بن شرقي وبغداد بو نجاح

منوعات

المزيد

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية