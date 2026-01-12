18 حجم الخط

ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة خاصة، حيث إن ليلة الإسراء والمعراج هي تلك الليلة التي أسرى فيها بالنبي الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ورأى فيها الأنبياء صلوات الله عليهم، وكان له وقفة مع كل منهم، وقد روت كتب السيرة النبوية الكثير عن تلك اللقاءات وكما هو معروف فإن الإسراء والمعراج من أعظم المعجزات الحسية التي أيّد الله تعالى بها نبيه محمدًا ﷺ، ويحتفل المصريون في مصر في ليلة السابع والعشرين من رجب بذكرى الإسراء والمعراج.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج كما رواها ابن اسحاق في السيرة النبوية فإلي التفاصيل.

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

تعريف الإسراء والمعراج

الإسراء: هي الرحلة الأرضية التي جاء ذكرها في مطلع سورة الإسراء: “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى”.

المعراج: وهي الرحلة السماوية، حيث صعد النبي ﷺ عبر السماوات ووصل إلى سدرة المنتهى، كما ورد في سورة النجم عند قوله تعالى: “وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ“.

اختلف العلماء في تحديد تاريخ الليلة بدقة، ولكن الأرجح أنها وقعت بين السنة الحادية عشرة والثانية عشرة من البعثة النبوية.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج تحمل دلالات عظيمة وفضائل جليلة للمسلمين، منها:

تكريم النبي ﷺ وتثبيته: جاءت هذه المعجزة بعد عام الحزن، الذي توفيت فيه السيدة خديجة وعم النبي ﷺ أبو طالب، وبعد رحلة الطائف الصعبة، فكانت بمنزلة تكريم وتثبيت من الله لنبيه ﷺ.

تأكيد مكانة القدس والأقصى: ربطت الرحلة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، مؤكدةً قدسية بيت المقدس ومكانته في الإسلام.

فرض الصلاة: في هذه الرحلة السماوية فُرضت على المسلمين الصلوات الخمس، التي تُعد عماد الدين.

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج





وصف رسول الله للأنبياء

روي ابن اسحاق في سيرته: قال ابن إسحاق: وزعم الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لأصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة، فقال: أما إبراهيم، فلم أر رجلا أشبه ( قط ) بصاحبكم، ولا صاحبكم أشبه به منه، وأما موسى فرجل آدم طويل ضرب جعد أقنى كأنه من رجال شنوءة وأما عيسى بن مريم، فرجل أحمر، بين القصير والطويل، سبط الشعر، كثير خيلان الوجه، كأنه خرج من ديماس، تخال رأسه يقطر ماء، وليس به ماء، أشبه رجالكم به عروة بن مسعود الثقفي.

وبينا هو يسير إذ لقيه خلق من خلق الله، فقالوا: السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا حاشر، فقال جبريل: اردد السلام؟ فرد، ثم لقيه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم لقيه الثالثة فقال له مثل ذلك. فقال: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: إبراهيم وموسى وعيسى.



ومر على موسى وهو يصلي في قبره الكثيب الأحمر، رجل طوال سبط آدم كأنه من رجال شنوءة، وهو يقول يرفع صوته: أكرمته وفضلته، فدفع إليه، فسلم عليه فرد عليه السلام، وقال: من هذا معك يا جبريل ؟ فقال: هذا أحمد، فقل: مرحبا بالنبي العربي الذي نصح لأمته ودعا له بالبركة وقال: سل لأمتك اليسر.



فساروا فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا موسى بن عمران، قال: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه. قال: أويرفع صوته على ربه؟ قال جبريل إن الله تعالى قد عرف له حدته ثم مر برجل قائم يصلي قال: من هذا معك يا جبريل ؟ قال جبريل: هذا أخوك محمد، فرحب به ودعا له ببركة فقال: سل لأمتك اليسر، فقال من هذا يا جبريل ؟ قال هذا أخوك عيسى. ومر على شجرة كان ثمرها السرح، تحتها شيخ وعياله، فرأى مصابيح وضوءا. فقال: من هذا يا جبريل ؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فسلم عليه فرد عليه السلام. وقال: من هذا معك يا جبريل ؟ قال: هذا ابنك أحمد. فقال: مرحبا بالنبي العربي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته، يا بني إنك لاق ربك الليلة، وإن أمتك آخر الأمم وأضعفها، فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل.

