قبل نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين، 5 مشاهد ترصد فبركة واقعة السحر لمؤمن زكريا

ما زال حادث "فبركة" العمل السفلي للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا تحتل تريندًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تلك الواقعة التي وقعت في مقابر الإمام الشافعي بالخليفة، حيث ما زال رواد السوشيال ميديا يهتمون بمتابعة تحقيقات القضية واعترافات المتهمين فيها.

وتنظر محكمة جنح الخليفة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة فبركة سـحر مؤمن زكريا داخل مقابر الإمام الشافعي في الخليفة بمحافظة القاهرة.

وعلى ضوء ذلك ترصد فيها أبرز المشاهد في حادثة "فبركة" العمل السفلي للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا من اعترافات المتهم الرئيسي ويدعي رمضان التربي الذي أدلي بها أمام جهات التحقيق.

المشهد الأول.. عثور التربي على عمل سفلي لمؤمن زكريا

اقوال المتهم رمضان أمام جهات التحقيق: اللي حصل إنى شغال في مقابر سيدي عقبة في الخليفة، وفي يوم كنت بزرع صبارة وعندما حفرت اكتشفت كيس بلاستيك، فتحته لأرى ما بداخله، ووجدت لفتين، الأولى تحتوي على طلاسم غير مفهومة، والثانية بها ثلاث ورقات بيضاء مكتوب عليها كلمات غير واضحة وصورة لكابتن مؤمن زكريا، كانت الصورة مثبتة بدبابيس وكُتب عليها باللون الأحمر، حينها، صورتها باستخدام هاتف محمد، زوج أختي.

المشهد الثاني.. مؤمن زكريا وشيوخ يفكوا السحر

يستكمل المتهم رمضان:" اتصلت بمحمد إمام قريبي وقلت له على اللي أنا شوفته وساعتها هو قال لي إنه يعرف حد يوصلني بكابتن مؤمن زكريا، وبعد كدا لقيت واحد اسمه مصطفى ومعاه واحد صاحبه وقال لي إنه قریب مرات مؤمن زكريا وساعتها طلب مني إنه يشوف الأعمال اللي أنا شوفتها في المدفن وأنا وريتها له، وقال لي إن زوجة مؤمن زكريا هتتواصل معايا وبعدها بيومين لقيت كابتن مؤمن زكريا واتنين شيوخ وأبو مؤمن زكريا ومصطفى وساعتها الشيوخ طلبت مني أجيب الأعمال عشان يشوفوها وبعدها قعدوا يطلبوا مني خل ومياه وسلطانية على أساس إنهم بيفكوا الأعمال وبعد كدا طلبوا مني إنهم يشوفوا المكان اللي أنا لقيت فيه الكيس ده وريته لهم، والشيخ طلب مني أحفر شوية كمان وطلع ساعتها من الحفرة اللي جنب التربة حتتين فخار وسلك.

المشهد الثالث.. تصوير شيوخ مؤمن يفكون السحر

وأضاف في اعترافاته:" بعد كده حط زرعة الصبار وسقاها بمياه مقري عليها قرآن، وبعد كدا هما مشيوا ولقيت محمد عمر بيقول لي إنه صورنا واحنا بنفك العمل وساعتها أنا طلبت منه إنه يسمح أى حاجة صورها عشان ما ينفعش نتاجر بمرض حد وبعدين تاني يوم وأنا رايح أجيب علاج من الصيدلية، لقيت الصيدلي بيقول لي إيه موضوع مؤمن زكريا قولت له إنه كان في أعمال ليه في الترب وفيه شيخ جيه فكها وساعتها الصيدلي بيقول لى أنا مصدقك وساعتها روحت طلعت له الصور اللي كنت مصورها للأعمال والدكتور ساعتها طلب مني إن أبعت له الصور فبعتها له بحسن نية وبعد كدا لقيت حد بيتصل بيا وبيقول لي إن هو جاري وبيسألني على موضوع مؤمن زكريا فحكيت له وبعدها على طول لقيت المكالمة اللى كانت بيني وبين الراجل ده انتشرت.

المشهد الرابع.. لحظة ضبط التربي رمضان

وتابع:" يوم السبت اللي فات لقيت أحمد الكردي رئيس المباحث بيتصل بيا وبيقول لي أنا عند البيت عندك وعاوزك تيجي لي حالا وفعلا أنا روحت له عند البيت وقال لي إيه يا عم اللى انت عامله ده قولت له أنا معلمتش حاجة وطلب مني إنى أوري له مكان الحفرة اللي كان فيه الأعمال وريتها له وحكيت له على كل اللي حصل وبعد كدا راح أخدني وركبني ميكروباص وطلعنا على قسم الخليفة، وفي القسم طلعت وحدة المباحث وفضلت قاعد في المباحث لحد النهاردة الفجر وبعد كده لقيتهم نزلوني الحجز والنهاردة جابوني على النيابة وهو دا كل اللي حصل.

المشهد الخامس.. لحظة القبض علي المتهم رمضان بالقسم

وواصل في اعترافاته:" الكلام دا حصل يوم السبت اللى فات بتاريخ 2024/9/28 الساعة 8 مساء عند بيتى في شارع سيدي عقبة بالإمام الشافعي الخليفة".



وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل حول واقعة مؤمن زكريا، المزعومة بشأن العثور على أعمال سحرية للنيل منه داخل إحدى المقابر بمنطقة الخليفة في القاهرة.

واختلق القصة 5 أشخاص من أجل تصويرها وبثها على بعض مواقع التواصل الإجتماعي بهدف التربح منها، فيما تباشر جهات التحقيق، تحقيقاتها الموسعة مع خمس متهمين مقيمين بمنطقة الخليفة، وهم: “رمضان.م.ع” (تُربي)، و"محمد.ع.ع.أ"، و“أمنية.ك.م”، و"محمد.أ.م" (موظف)، و"حكيم.ر.م"، لسماع أقوالهم.

ووفق التحريات، اشترك “محمد.ع.ع”، و“حكيم.ر.م” في الحفر وتصوير فيديو في أثناء استخراج العمل المدفون داخل الأرض، وأثناء عملية إبطاله المزعومة، بقصد ابتزاز اللاعب واستغلال ظروفه المرضية وإيهامه بوجود سحر، وأن سبب مرضه هو السحر بقصد ابتزازه والنصب عليه بمبالغ مالية، وتحقيق أكبر استفاده من ذلك عن تحقيق أعلى نسبة مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخبر المتهم الرابع “محمد.أ.م” أهل المجني عليه بما تم اكتشافه واستخراجه تمهيدًا لابتزازه بالمبالغ المالية نظير ما عثروا عليه وفك السحر المستخدم ضده.



وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرين على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.



وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

وطالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.