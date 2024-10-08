تعليق ناري من عمرو أديب على تألق مرموش في ألمانيا (فيديو)
عمر مرموش، أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالأداء المميز الذي يقدمه نجم منتخب مصر عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.
عظمة وقوة عمر مرموش
وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "عمر مرموش عامل عظمة ودوشة وقوة وأجوان غير عادية وبدأ الكلام الآن بصوت عال إنه يروح من البوندسليجا للدوري الإنجليزي فورًا".
فراعنة مصر في أوروبا
وأضاف:"الولد فورمة وفي أقوى مراحله وبقى فيه هوس به، بقى عندنا كمية فراعنة في أوروبا غير طبيعية فراعنة كده قد اللي موجودين في معبد حتشبسوت، كل بلد أوروبي فيها فرعون جامد شديد، والكرة المصرية بقى ليها سمعة عظيمة في أوروبا".
عمر مرموش صلاح الثاني في ألمانيا
وتابع: "عمر مرموش في ألمانيا زي محمد صلاح في إنجلترا وعمل اسم كبير واتعلم ألماني وطور من نفسه".
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