ريحة من الشيخ زايد إلى الحدائق، أسباب انتشار الدخان الخانق في 6 أكتوبر

ريحة دخان قوية في كل أنحاء أكتوبر وواصلة للشيخ زايد وحدائق أكتوبر، منشورات انتشرت كالنار في الهشيم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن السبب.

وقال ناشط على “فيس بوك”: "في ريحة حريق قوية في كل أنحاء أكتوبر وواصله للشيخ زايد وحدائق أكتوبر وفي ناس في إسكندرية قالوا إنها واصلة ليهم!!

كما كتب الكاتب الصحفي أنور الهواري قائلًا: "قلقت من نومي على ريحة دخان، قلت ممكن تسريب غاز، أو حد بيحرق زبالة، رحت ع المطبخ مفيش تسريب، فتحت البلكونة مفيش حرق زبالة، لكن الجو عكر والريحة غير مريحة ومصدرها مجهول".

ولم تمر لحظات على هذه البوستات لتخرج مصادر وتؤكد أن حريق داخل محطة الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش التابعة لمدينة أكتوبر.

وأشار المصدر إلى، انتقال رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وبصحبتهم سيارات إطفاء وتم محاصرة الحريق داخل محطة صرف صحى فى منطقة أبو رواش فى كرداسة وإخماده قبل امتداده للمجاورات.