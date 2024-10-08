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خارج الحدود

وفاة مصري ثالث بحادث المكسيك، والخارجية تطلب موافاتها بالتحقيقات

وفاة مصري ثالث بحادث
وفاة مصري ثالث بحادث المكسيك،فيتو

ارتفع عدد الضحايا المصريين في حادث إطلاق النار بالمكسيك إلى 3 أشخاص بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما.

ولفظ الشاب بديع مكرم، وهو من مدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا جنوب مصر، أنفاسه الأخيرة جراء إصابته بالحادث، وذلك بعد وفاة شقيقتين مصريتين أخريتين في الحادث.

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع  خوان دي لا فوينتي وزير خارجية المكسيك، حيث تناول الاتصال حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين مصريين في المكسيك للوقوف على آخر المستجدات ذات الصلة بالحادثة. 

الشاب بديع مكرم ضحية إطلاق النار بالمكسيك


وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير خارجية المكسيك بادر بالإعراب عن أسفه الشديد للحادث الأليم، وطلب نقل تعازيه إلى الحكومة المصرية وأسر الضحايا، مؤكدًا على أن التحقيقات متواصلة وأنه سيتم موافاة الحكومة المصرية بنتائجها فور الانتهاء منها.


من جانبه، طلب الوزير عبد العاطي من الحكومة المكسيكية سرعة إنهاء التحقيقات والإجراءات اللازمة وذلك حتى يتسنى نقل جثامين الضحايا إلى أرض الوطن، فضلًا عن توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مشيرًا إلى أنه وجه السيد سفيرنا في المكسيك بالسفر إلى المدينة التي تبعد قرابة 850 كم من العاصمة المكسيكية لمتابعة الموقف والانتهاء من إجراءات نقل الجثامين والوقوف على احتياجات المصابين.


كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية المصرية - المكسيكية، حيث أشار وزير الخارجية إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية ودعم الاستثمار بين البلدين، منوهًا بأهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة في ظل المقومات التي يتمتع بها البلدان. كما أثار  وزير الخارجية ترشيح مصر للدكتور خالد العناني لمنصب مدير العام منظمة اليونسكو، حيث أشاد الوزير المكسيكي بقدرات المرشح المصري.

وكانت معلومات  قد كشفت بعض تفاصيل الحادث، حيث تبين أن شاحنتين تقلان أعدادا من المهاجرين من جنسيات مصرية وكوبية ونيبيالية وهندية وباكستانية، كانوا في طريقهم لأمريكا عبر الحدود المكسيكية، تعرضتا لإطلاق نار من جانب جنود من الجيش المكسيكي.

وكشفت المعلومات أن الجنود المكسيكيين اعتقدوا أن الركاب عصابات أجرامية بالمنطقة فأطلقوا النيران عليهما ما أسفر عن مقتل وإصابة أعداد من مستقلي الشاحنتين.

وذكرت السلطات المكسيكية أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم مصريين وإصابة 12 أخرين بينهم مصريين أيضا.

وتبين لاحقا أن الضحايا المصريين في الحادث هم أب يدعى سعد من مدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا جنوب مصر، وكان قادما من المكسيك لولاية تينيسي في أميركا برفقته ابنتيه وابنه الصغير عندما وقع الحادث، فيما لقيت الطفلتان مصرعهما وأصيب الأب بـ 4 طلقات في الساق وكذلك طفله الصغير الذي يعاني من إصابات خطيرة.

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