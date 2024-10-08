مصرع وإصابة 22 شخصا في تصادم مروع بين سيارتين بطريق بلبيس العبور

شهد طريق “بلبيس-العبور” بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي حادث سير مروع، إثر تصادم بين سيارة ميني باص مع أخرى ربع نقل، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 20 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وتم التحفظ على جثامين الضحايا بمشرحة المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

غرفة عمليات النجدة

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بمصرع شخصين وإصابة 20 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميني باص مع أخرى ربع نقل بطريق “بلبيس-العبور”بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي.

جري نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت متابعة التحقيقات في الحادث.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.