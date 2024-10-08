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صحة ومرأة

ارتفاع الإصابات بفيروس ماربورج، أمريكا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى بلد إفريقي

فيروس ماربورج، فيتو
فيروس ماربورج، فيتو

نصحت الولايات المتحدة، الثلاثاء، رعاياها بعدم السفر إلى رواندا بسبب وجود فيروس ماربورج في البلد الإفريقي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّها تنصح مواطني الولايات المتّحدة "إعادة النظر" في أيّ رحلة يعتزمون القيام بها إلى هذا البلد بسبب وجود فيروس ماربورج فيه.

ورفعت الوزارة إرشادات السفر المتعلقة برواندا من تحذير الفئة الثانية إلى تحذير من الفئة الثالثة على مقياس من 4 فئات تصاعدية. ويعني تحذير الفئة الثالثة "لا تسافر إلى هناك".

ويسبّب فيروس ماربورج حمّى نزفية مشابهة لتلك الناجمة عن فيروس إيبولا.

ومنذ الإعلان عن أولى الإصابات بماربورج في 28 سبتمبر الماضي، ارتفع عدد المصابين الذين قضوا من جراء الفيروس إلى 12 شخصا، معظمهم من العاملين في المجال الطبي.

وتصل نسبة الوفاة بهذا الفيروس إلى 88%.

ويسبّب الفيروس الخطر للغاية حمّى شديدة غالبا ما تكون مصحوبة بنزيف يؤثر على العديد من أعضاء الجسم.

وبحسب وزارة الصحة الرواندية، فقد تم تسجيل نحو 41 حالة إصابة في عموم البلاد.

وفيروس ماربورج جزء من عائلة الفيروسات الخيطية التي ينتمي إليها أيضا فيروس إيبولا الذي تسبّب بالعديد من الأوبئة الفتّاكة في أفريقيا.

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