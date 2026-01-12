أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

18 حجم الخط

ديربي الرياض، يلتقي الهلال والنصر في افتتاح الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين على ملعب "المملكة أرينا".

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين بالجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتُنقَل مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين عبر مجموعة قنوات ثمانية الناقل الحصري لكل مباريات دوري روشن.

موقف الهلال والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي



ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي جعبته 35 نقطة جمعها من 11 انتصارًا وتعادلين ولم يُهزَم في أي مباراة فيما يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة جمعها من 10 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.

يدخل الهلال ديربي الرياض أمام النصر وهو يسعى لكسر سلسلة نتائج سلبية فرضت نفسها في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، بعدما حقق الزعيم فوزًا وحيدًا فقط في آخر خمس مباريات جمعته بغريمه التقليدي في مختلف البطولات، مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم.

ويعود آخر انتصار للهلال على النصر إلى مباراة كأس السوبر السعودي، فيما تعود آخر مرة تمكن فيها الأزرق من تحقيق الفوز في الدوري السعودي للمحترفين إلى شهر يناير 2023.

ارقام تاريخية في مباراة النصر والهلال

وسبق أن تواجه الهلال والنصر في 177 مباراة طيلة التاريخ في مختلف البطولات والمسابقات.

تمكن الهلال من الفوز في 72 مواجهة منها، فيما كسب النصر 55 مباراة، وتعادل الفريقان في 50 لقاء.

واستطاع الهلال تسجيل 255 هدفًا في كل هذه المواجهات بمرمى النصر

ونجح النصر في تسجيل 208 أهداف في مرمى الهلال، مع الإشارة إلى أنه في الـ177 مباراة، حُسمت 6 مواجهات عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل، فاز الهلال فيها 4 مرات، فيما كسب النصر مناسبتين.

أما على صعيد المواجهات بينهما في بطولة الدوري السعودي طيلة التاريخ، فإن لقاء اليوم الاثنين يحمل الرقم 105، بعد أن سبق لهما الالتقاء في 104 مباريات، حقق الهلال الفوز في 41 منها، مقابل 31 انتصارًا للنصر، وتعادل الطرفان في 32 مواجهة.

وواصل لاعبو الهلال التفوق في تسجيل الأهداف بالدوري؛ إذ بلغت أهداف الأزرق العاصمي في شباك النصر 152 هدفًا، مقابل 121 هدفًا للنصر.

أما على مستوى الهدافين التاريخيين في الديربي، فأصبح ماجد عبد الله نجم النصر، أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف فيه، برصيد 21 هدفًا سجلها في مرمى الهلال، ويأتي بعده من اللاعبين النصراويين محمد السهلاوي ومحمد العبدلي، اللذان تمكنا من تسجيل 15 هدفًا في المرمى الأزرق.

أما بالنظر إلى أكثر لاعبي الهلال تسجيلًا للأهداف في مرمى النصر، فنجد أولًا سالم الدوسري الذي يملك 11 هدفًا في شباك النصر، يليه سامي الجابر الذي تمكن من تسجيل 10 أهداف، وبعده ياسر القحطاني الذي سجل 9، ليأتي هذا الثلاثي بوصفهم أكثر اللاعبين الهلاليين زيارة للشباك النصراوية.

وبالنظر إلى عدد المباريات النهائية التي جمعت الفريقين طيلة التاريخ في مختلف البطولات والمسابقات، فنجد أنهما تقابلا 15 مرة في المباراة النهائية، وتميل الكفة في هذه النهائيات لمصلحة الهلال، الذي استطاع الفوز في 8 مناسبات، فيما كسب النصر 7 نهائيات.

