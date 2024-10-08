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سياسة

اليوم، بيان لـ كامل الوزير أمام البرلمان حول خطة وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير وزارتي النقل والصناعة، بيانًا بشأن خطط وزارة الصناعة وإستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

 

الجلسة العامة لمجلس النواب

وشهدت الجلسة العامة أمس الإثنين، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بيانا حول خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والإستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

وأكد عبد الغفار، أن بناء الإنسان من خلال 7 مرتكزات أساسية بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، والاستثمار في الشباب، والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص في جميع المجالات.

 

الخدمات الصحية في التأمين الصحي 

وقال الوزير: نهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وأن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في عام 2026، مشيرا إلى إضافة 6 ملايين مواطن بالإضافة إلى 2 مليون مواطن من تكافل وكرامة.

وأكد وزير الصحة والسكان، استهداف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026.

 

مستهدفات التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أن المستهدف ضمهم في مشروع التأمين الصحي الشامل من مستحقي تكافل وكرامة، وعمال التشييد والبناء، يتطلب 10 مليارات جنيه تم اعتمادها.

وقال: في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل، بعد بدء المراحل السابقة، حيث تم تسجيل 4،5 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأعلن وزير الصحة، أنه وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم ضم 246 منشأة طبقًا للمعايير، وتم اعتماد 2 مستشفى اعتمادًا دوليًّا.

 

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