الإثنين 12 يناير 2026
أخبار مصر

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

امتحانات الفصل الدراسى
امتحانات الفصل الدراسى الاول
أدى طلاب الصف السادس الابتدائى اليوم الإثنين امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة الانجليزية.

تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي

مدير تعليم دمياط يتابع ميدانيا تأمين وصول الأسئلة إلى لجان الامتحانات

وأكد طلاب مدرسة الليثى التابعة لإدارة دار السلام التعليمية سهولة الامتحان مع وجود وقت كاف لحل الأسئلة ووضوح ورقة الأسئلة.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تجهيز لجان الامتحانات بكافة المدارس وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، حيث شملت الاستعدادات التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان ونظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي وتهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات

كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي إطار الحرص على السلامة الصحية للطلاب، تم توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس أثناء فترة الامتحانات، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو وعكات صحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما شددت الدكتورة  همت أبو كيلة على مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان الامتحانية، من خلال تهيئة اللجان المناسبة لهم فى الأدوار الأرضية، وتطبيق كافة التيسيرات المقررة وفق اللوائح والقواعد المنظمة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في مناخ إنساني وتربوي عادل. 

