هل بدأت إسرائيل الرد، سماع دوي انفجارات ضخمة بأصفهان فى إيران (فيديو وصور)

تداول ناشطون ومغردون إيرانيون، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو وصورًا لما قالوا إنها لانفجارات في محافظة (وسط إيران)، التي تحوي منشآت نووية وعسكرية.

وقالت وكالة أنباء "رجاء نيوز" الإيرانية المتشددة، إن الدفاع الجوي في أصفهان أطلق النار على أهداف مجهولة، مشيرة في الوقت ذاته إلى "حريق ودخان كثيف حول مدينة قرجك الواقعة جنوب العاصمة طهران"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية عن مصدر من مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني نفيه وقوع أي خرق لأجواء البلاد من قبل أي طائرات معادية.

وبحسب الناشطون فقد سُمع دوي انفجارات شديدة في شرق محافظة أصفهان التي تقع منشآت نووية وعسكرية وأبرزها منشأة نطنز النووية التي تعد من المواقع النووية في إيران.

#فوری:



شنیده شدن صدای مهیب انفجار در شرق اصفهان،



- پی‌نوشت: آیا سربازان گمنام حضرت موسی، بر بالای سر سربازان گمنام عمام زمان آمده‌اند..؟! pic.twitter.com/yvCvDsMkTU — 🇺🇸 ماه ایزدیار 𝕏 (@Mahizadyaar) October 7, 2024

ووفق المدون الإيراني "إسماعيل" فقد أفاد عبر حسابه على منصة "إكس"، بأن"هناك تقارير عن سكان يتحدثون عن صوت الانفجار بالقرب من أصفهان حوالي الساعة 1:20 مساءً بتوقيت إيران وأيضًا قبل بضع دقائق في جنوب طهران (سمع في مدينة شهر ري)".

#فوری



اولین تصویر منتسب به شرق اصفهان، (تصویر سمت چپ)



تصویری هم از فعالیت پدافند در شهرری #تهران وشنیده شدن صدای پنج انفجار گزارش شده..! #ایران https://t.co/oNISUfz7wm pic.twitter.com/lmKypNIbuu — 🇺🇸 ماه ایزدیار 𝕏 (@Mahizadyaar) October 7, 2024

فيما قال مدون آخر أن هناك أنباء عن سماع 5 انفجارات في مدينة شهر ري جنوب العاصمة طهران، مشيرًا إلى سماع نشاط لأنظمة الدفاع الجوي الإيراني.

وبحسب المدون الإيراني فقد نشر صورًا قال أنها للانفجارات التي سمعت شرق محافظة أصفهان.

⭕️🚨النظام الايراني يجري تدريبات مقاومة طائرات في سماء اصفهان بالقرب من المفاعل النووي ولهذا تتدفق أنباء عن سماع اصوات انفجارات متقطعة#إيران pic.twitter.com/3DvMvPRhpP — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) October 7, 2024

وفي وقت لاحق، ذكرت منصة "قدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن أصوات المقاتلات في محافظة كرمنشاه غرب إيران مرتبط بدوريات طائرات الجيش الإيراني.

الرد الإسرائيلي على إيران

وبعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، يترقب العالم كيف سيكون الرد الإسرائيلي، وسط توقعات بأن تهاجم إسرائيل منشآت نووية لطهران.

وتوعدت إسرائيل بأن تدفع إيران عدوها اللدود "ثمنا باهظا"، بعد إطلاقها 200 صاروخ باتجاه إسرائيل، بينما حذرت طهران من أن ردها على أي اعتداء "سيكون أقسى من ضربة الثلاثاء".

والسبت أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن بلاده "تعد ردا" على إيران.



كما قال مصدر عسكري إيراني، الأحد، أن طهران "أعدت خطتها للرد في حال شنت إسرائيل هجوما على أراضيها".

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن المصدر العسكري قوله: "خطة الرد اللازم على أي عمل محتمل للصهاينة جاهزة تماما، وإذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية".

وأضاف أن لإيران "بنك أهداف كثيرة داخل إسرائيل"، معتبرا أن ضربة الثلاثاء "أظهرت أنه بإمكاننا تدمير أي نقطة نريدها وتسويتها بالأرض".