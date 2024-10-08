الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

واشنطن تسحب يدها من صراع إسرائيل وحزب الله، ومسؤلون يتوقعون حرب إقليمية شاملة

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

الحرب على لبنان، قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة أوقفت محاولاتها لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الذي يتوسع ويهدد أكثر بالتحول إلى حرب إقليمية شاملة.

وجاءت تعليقات المسؤولين الأمريكيين بعد نحو أسبوعين من تجاهل إسرائيل اقتراحا طرحته الولايات المتحدة وقوى غربية وعربية أخرى، بوقف الهجمات بين إسرائيل وحزب الله  لمدة 21 يوما.


وقال المسؤولون الأمريكيون لشبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة "لا تحاول إحياء المقترح"، و"توقفت عن مساعيها لتقييد العمليات الإسرائيلية في لبنان وضد إيران".

وأوضح المسؤولون أن المخاوف داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتزايد من أن "ما وعدت إسرائيل أنه سيكون عملية محدودة في لبنان، سينمو قريبًا إلى صراع أوسع نطاقا وأطول أمدا".

واتخذ مقترح وقف التصعيد لمدة 21 يوما نفس مسار المفاوضات المريرة لإنهاء حرب غزة، التي كانت تتوسط فيها الولايات المتحدة أيضا مع مصر وقطر لكنها تعثرت ولم تسفر عن شيء في نهاية المطاف.

وأدت الهجمات الإسرائيلية العنيفة على مناطق متفرقة من لبنان، لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، إلى استشهاد  أكثر من 1400 شخص في أقل من 3 أسابيع، ونزوح ما لا يقل عن مليون لبناني.

وعزز عجز الولايات المتحدة عن وقف حملة القصف الإسرائيلية المكثفة والغزو البري للبنان، فرضية أن حكومة بنيامين نتنياهو تتجاهل دعوات إدارة بايدن لمزيد من ضبط النفس، تماما كما فعلت في غزة.

وحسبما قاله المسؤولون الأمريكيون لـ"سي إن إن"، كانت إسرائيل تخطط في البداية لتوغل بري أكبر بكثير في لبنان، قبل أن تقنعها الولايات المتحدة بتقليص حجم عملياتها البرية.

لكن المسؤولين أكدوا أن "نفوذ الولايات المتحدة محدود عندما يتعلق الأمر بالعمليات العسكرية الإسرائيلية"، كما هو الحال في حرب غزة.

وقال مسؤول أمريكي كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لوصف المداولات مع إسرائيل: "لم نتمكن من منعهم من اتخاذ إجراء، لكن يمكننا على الأقل محاولة تحديد شكل هذا الإجراء".

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