أخبار مصر: تفاصيل اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، بشرى عن أسعار السكر، فضيحة بمباراة الأرجنتين والبرازيل، أسعار الذهب والدولار

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق الهدنة مع حماس

أفادت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على صفقة تبادل الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت مع “حماس”.

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حماس تكشف تفاصيل اتفاق الرهائن والهدنة المؤقتة مع إسرائيل

أصدرت حركة حماس بيانًا شاملًا بنصوص الاتفاق الذي صدقت عليه حكومة الكيان الصهيوني بشأن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

التموين تكشف علاقة حرب غزة بارتفاع أسعار الذهب

نفى الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار.

بشرى سارة من شعبة المواد الغذائية بشأن أسعار السكر (فيديو)

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: سعر كيلو السكر في السوق الحر وصل إلى 50 جنيها.

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال خلال 4 أيام سيتم خلالها وقف القتال

صدقت الحكومة الإسرائيلية رسميًّا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.

بايدن: أشكر السيسي وأمير قطر على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بموافقة حكومة جيش الاحتلال على الهدنة الإنسانية لمدة 4 أيام وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار فى غزة، قائلًا: "نرحب بالتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى بين إسرائيل وحماس".

الخارجية القطرية: الاتفاق يسمح بدخول عدد أكبر من المساعدات من بينها الوقود وزيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أن جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم إعلان توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 -11- 2023 بعد القفزة الجنونية ورد الغرفة عن وقف عمليات البيع

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2023-11-22 وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية.

وزير الخارجية الأمريكي: شكرا لمصر وقطر ولن نرتاح في ظل استمرار حماس في احتجاز الرهائن

رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بموافقة حكومة إسرائيل وحركة حماس على بنود الهدنة الإنسانية لإطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

كوريا الشمالية تعلن نجاح وضع قمر صناعي عسكري في المدار (صور)

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها نجحت في وضع قمر صناعي عسكري في المدار وستطلق عدة أقمار صناعية أخرى "في فترة زمنية قصيرة" لتأمين قدراتها الاستطلاعية ضد كوريا الجنوبية.

الخارجية الروسية: نرحب بالصفقة بين إسرائيل وحماس وندعو للتنفيذ العملي لوقف التصعيد

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن ترحيب موسكو بالصفقة التي توصلت إليها إسرائيل وحماس والتي تشمل هدنة إنسانية وتبادلا للرهائن من الأطفال والنساء.

مدير مستشفى العودة في غزة يقرر "الإخلاء" بعد استشهاد 3 أطباء وإصابة ممرضات

قررت إدارة مستشفى العودة في شمال قطاع غزة إخلاءها تمامًا، صباح اليوم الأربعاء بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي قسم الجراحة الخاصة بالمستشفى واستشهاد ثلاثة من أطبائها.

69 شهيدًا في قصف إسرائيلي على مخيمي جباليا والنصيرات في غزة

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن 9 أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قبل ساعات من بدء الهدنة، إسرائيل تجدد غاراتها على قطاع غزة

جددت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة صباح اليوم، قبل ساعات من بدء تطبيق هدنة تم إعلانها من قبل إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية مصرية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات عنيفة في منطقة الصفطاوي ومحيط حي الشيخ رضوان ومخيم المغازي وسط وشمالي مدينة غزة.

البيت الأبيض: ثلاث أمريكيات إحداهن طفلة في عداد المحتجزين الذين ستفرج عنهم حماس

أعلن البيت الأبيض أن ثلاث أمريكيات إحداهن طفلة في عداد الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس.

بأيدي رجال الأمن، حلاقة شعر طلاب غابوا عن الدراسة يثير جدلا في ليبيا

أثارت طريقة عقاب طلاب ليبيين تغيبوا عن الدراسة جدلًا واسعًا في البلاد، بعدما قامت الشرطة بحلاقة شعرهم لتأديبهم، ضمن خطة لمكافحة ظاهرة الغياب عن الدروس.

مسؤول أمريكي: بايدن اتصل ثلاث مرات بالسيسي ومرتين بتميم لإطلاق سراح الرهائن

كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحفيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك "بشكل مباشر وشخصي" في إعداد الاتفاق لإطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

الأرجنتين تعمق جراح البرازيل وتخطف فوزا ثمينا في موقعة الماركانا (فيديو)

استطاع المنتخب الأرجنتيني تحقيق فوز ثمين على نظيره البرازيلي بهدف للا شيء، فى اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ماراكانا، بتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى تستضيفها كل من أمريكا، كندا والمكسيك.

الجيش الأمريكي يشن ضربات على موقعين في العراق

شن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق.

وجاء في بيان للجيش الأمريكي: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

أبرزها فوز الأرجنتين على البرازيل، نتائج الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

انتهت مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تستضيفها كل من أمريكا، كندا والمكسيك.

لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

لقيت الممثلة والمخرجة بولينا منشيخ مصرعها متأثرة بإصابتها بجروح نتيجة قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

الشرطة البرازيلية تعتدي على جمهور الأرجنتين، وميسي وزملاؤه يغادرون ملعب المباراة (فيديو)

رصدت كاميرا المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل اشتباكات عنيفة بين جماهير الناديين قبل إطلاق صافرة حكم المباراة لبداية المباراة في مدرجات ملعب ماراكانا الذي يقع بمدينة ريو دي جانيرو.

أكسيوس: بلينكن يخطط لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل للمرة الرابعة منذ 7 أكتوبر

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يخطط لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة العملية في قطاع غزة مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.

اعتقال متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في ميناء أسترالي‎

قالت السلطات الأسترالية، الثلاثاء، (الأربعاء بالتوقيت المحلي) إنها ألقت القبض على 23 متظاهرًا مؤيدًا لـلفلسطينيين.

القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام قوات إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

ماسك يتعهد بالتبرع من أرباح "إكس" للمستشفيات الإسرائيلية والهلال الأحمر في غزة

تعهد إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بالتبرع بدخل منصته "إكس" من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية ومنظمة إنسانية دولية تقدم مساعدات طبية للفلسطينيين.

اليوم، ملتقي توظيفي لتوفير 1500 فرصة عمل بشبرا، والمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور

أعلنت محافظة القليوبية عن تنظيم ملتقى توظيفي بنادي المؤسسة العمالية بحي غرب شبرا الخيمة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وذلك اليوم الاربعاء، لتوفير 1500 فرصة عمل من مستفيدي تكافل وكرامة وشباب الخريجين بمدن قها وطوخ وقليوب وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

الرئيس الصيني يطالب بمؤتمر دولي للسلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

طالب رئيس الصين شي جين بينج، إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" أكثر موثوقية مبكرا لبناء توافق دولي للسلام والعمل نحو إيجاد حل مبكر للقضية الفلسطينية يتسم بالشمول والعدل والاستدامة.

الزمالك يستعد للإطاحة بالجهاز الإداري لكرة القدم، وهذا موعد الإعلان

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك استقرارًا داخل نادي الزمالك، للإطاحة بخدمات الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم برئاسة أحمد حسني بالفترة المقبلة.

صحيفة أمريكية: إدارة بايدن زودت إسرائيل بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة قبل قصفها

فجر تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، مفاجأة جديدة حول المنظمات الإنسانية في غزة والتي استهدفتها قوات الاحتلال الصهيوني، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، زودت إسرائيل بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة لمنع ضربها، لكن قوات الكيان الصهيوني الغاشم قصفتها، وفقًا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية.



حمزة الجمل عن شكواه ضد الإسماعيلي: أنقذتهم مرتين من الهبوط ومفيش تقدير ولا كلمة شكر

أكد حمزة الجمل المدير الفني لنادي النجف العراقي، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الإسماعيلي من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وتابع الجمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "يؤلمني أن أتقدم بشكوى ضد بيتي، لكن هناك عوامل جعلتني اتخذ هذا القرار".

استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية بخان يونس

أعلن تلفزيون فلسطين الرسمي استشهاد 15 فلسطينيًّا وإصابة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة حمد غربي خان يونس بقطاع غزة.