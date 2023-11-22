الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التموين تكشف عن علاقة حرب غزة بارتفاع أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب اليوم، نفى الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار.

 

أسعار الذهب عالميا

وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إل تي سي”: إن الارتفاعات العالية في أسعار الذهب يعود إلى ارتفاع الأوقية عالميًّا وانخفاض الدولار في البورصات العالمية.

 

متى تنخفض أسعار الذهب

وتابع: "هناك إقبال شعبي على الذهب رغم أننا وصلنا إلى قمة سعر الذهب".

وأضاف: "الانتظار إلى انخفاض سعر الذهب مرتبط بالحرب المستمرة في غزة والتي تسببت في رفع أسعار الذهب عالميًّا".

Advertisements

 

ارتفاع مؤشر الذهب العالمي

وارتفع مؤشر الذهب العالمي الأن خلال حركة التعاملات، وسجل المؤشر العالمي 2000 دولار للاونصة الواحدة، حيث رصدت “ فيتو ” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103.30 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الان بالمؤشر العالمي.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3211 جنيهًا للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

 

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت.

 

اقرأ التالي: ماذا تعرف عن البورصة العقارية؟ والهدف من تأسيسها وكيفية إحداث حراك في سوق المال

 

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التموين أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر جرام الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاع اسعار الذهب

مواد متعلقة

مؤشر الذهب العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة، ارتفاع جنونى للمعدن الأصفر

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

أسواق الذهب تترقب قرارا جديدا من الفيدرالي يؤثر على أسعار المعدن الأصفر

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

الأكثر قراءة

نتنياهو: إطلاق سراح الأسرى على مراحل، وقيادات إسرائيل الأمنية تدعم صفقة الرهائن

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

واحد مقابل ثلاثة، قيادي بحماس يكشف بنود صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

المذيعة أسما إبراهيم: هذه حقيقة الأجور المليونية لضيوف برنامجي.. ولا أهتم بالمعارك لأن عملي يتحدث عني (حوار)

التموين تكشف عن علاقة حرب غزة بارتفاع أسعار الذهب

بشرى سارة من شعبة المواد الغذائية بشأن أسعار السكر (فيديو)

استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 5 أطفال في قصف إسرائيلي لشقة سكنية بمخيم النصيرات

ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين الرسمية في موقعة الماراكانا أمام البرازيل

Advertisements

منوعات

المزيد

مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنيسة يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الخوف في المنام وعلاقته بالراحة والاطمئنان والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية