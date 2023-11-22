التموين تكشف عن علاقة حرب غزة بارتفاع أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم، نفى الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار.

أسعار الذهب عالميا

وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إل تي سي”: إن الارتفاعات العالية في أسعار الذهب يعود إلى ارتفاع الأوقية عالميًّا وانخفاض الدولار في البورصات العالمية.

متى تنخفض أسعار الذهب

وتابع: "هناك إقبال شعبي على الذهب رغم أننا وصلنا إلى قمة سعر الذهب".

وأضاف: "الانتظار إلى انخفاض سعر الذهب مرتبط بالحرب المستمرة في غزة والتي تسببت في رفع أسعار الذهب عالميًّا".

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ارتفاع مؤشر الذهب العالمي

وارتفع مؤشر الذهب العالمي الأن خلال حركة التعاملات، وسجل المؤشر العالمي 2000 دولار للاونصة الواحدة، حيث رصدت “ فيتو ” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103.30 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الان بالمؤشر العالمي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3211 جنيهًا للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت.

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الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.