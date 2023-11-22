الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحيفة أمريكية: إدارة بايدن زودت إسرائيل بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة قبل قصفها

قصف غزة، فيتو
قصف غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، فجر تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، مفاجأة جديدة حول المنظمات الإنسانية في غزة والتي استهدفتها قوات الاحتلال الصهيوني، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، زودت إسرائيل بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة لمنع ضربها، لكن قوات الكيان الصهيوني الغاشم قصفتها، وفقًا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية.

ونقلت "بوليتيكو" عن ثلاثة مصادر وصفتهم بالمطلعين على الاتصالات بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، قولهم إن المعلومات التي قدمتها إدارة بايدن لإسرائيل تضمنت إحداثيات دقيقة لمواقع المنظمات التي تقدم الغذاء والرعاية الطبية في غزة، وتلك التي تعمل خارج المستشفيات، والمكاتب الصغيرة.

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مواقع المساعدات الإنسانية

وأضافت المصادر أن تقديم هذه المواقع لإسرائيل لم يحل دون شنِّها عمليات ضد "حماس" في مواقع المساعدات الإنسانية أو بالقرب منها بما في ذلك المستشفيات، الأمر الذي أدى إلى تدمير مبان، والحيلولة دون وصول المنظمات للوقود والإمدادات الحيوية.

 

مستشفى الشفاء

وبيّنت المصادر أن مستشفى الشفاء كان ضمن مرافق طبية في غزة، قدمت الولايات المتحدة إحداثياتها لإسرائيل لمنع استهدافها.

ومن غير الواضح وفق المصادر ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أعدت قائمة رسمية تمنع القصف للمواقع التي قدمت إحداثياتها، أم أنها قدمت توجيهات لمرة واحدة فقط.

وأشارت المصادر إلى أن عدم الكشف عن هوياتهم يعود إلى خشيتهم من أن يؤدي حديثهم علنا إلى زيادة صعوبة عمل منظمات الإغاثة في غزة.

 

استشهاد 15 فلسطينيا غربي خان يونس

وأعلن تلفزيون فلسطين الرسمي استشهاد 15 فلسطينيًّا وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة حمد غربي خان يونس بقطاع غزة.
 

وأكد تلفزيون فلسطين أن "15 شهيدًا بينهم أطفال في قصف الاحتلال لشقة سكنية في مدينة حمد بخان يونس"، فيما أوضحت وسائل إعلام محلية بأن عدد المصابين يتجاوز 25 شخصًا.

من ناحية أخرى، أفادت سرايا القدس بأنه "نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها -لأسباب إنسانية- ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها".

 

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي معظمهم مدنيون علاوة على أسر نحو 250 آخرين.


وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

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