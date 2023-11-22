الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مدير مستشفى العودة في غزة يقرر "الإخلاء" بعد استشهاد 3 أطباء وإصابة ممرضات

أثار تدمير مستشفى
أثار تدمير مستشفى العودة في غزة، فيتو

قررت إدارة مستشفى العودة في شمال قطاع غزة إخلاءها تمامًا، صباح اليوم الأربعاء بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي قسم الجراحة الخاصة بالمستشفى واستشهاد ثلاثة من أطبائها.

وروى مدير مستشفى "العودة" الدكتور أحمد مهنا لموقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشها ومرضاه والأطقم الطبية وقت استهداف القوات الإسرائيلية لـ مستشفى العودة.

وقال إن القصف جاء دون تحذير أو تنبيه من القوات الإسرائيلية للإخلاء، واستهدف مبنى الجراحات والعظام في المستشفى فحطمه في لحظات.
 

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وأشار إلى أن  القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد ثلاث أطباء وعامل فضلًا عن إصابة عدد غير قليل من الممرضات.


وأوضح الدكتور أحمد مهنا أن حالة الممرضات الصحية مستقرة نوعًا لكنهن في حالة هلع شديد.

كما لفت إلى أن قسم الجراحات والعظام الذي طاله القصف تهدم بالكامل وتم نقل جميع المرضى والأطقم الطبية إلى قسم النساء والتوليد تمهيدا لإخلائه.
 

وأضاف “مهنا” أن مستشفى العودة عمدت منذ بداية العملية الإسرائيلية على غزة إلى عدم استقبال نازحين، حتى لا يكون ذلك مبررا للقصف الإسرائيلي لكن  إسرائيل قصفته رغم أنه لم يكن به سوى المرضى والأطباء.

ويتخوف مهنا من استهداف القوات الإسرائيلية للأطقم الطبية والمرضى المقرر نزوحهم الأربعاء إلى الجنوب، داخل سيارات إسعاف وخصوصا وأن القوات الإسرائيلية استهدفت الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف أكثر من مرة.

وقال مهنا إن القرار جاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن يتم الإخلاء من خلال قوافل ترعاها الصليب الأحمر والأمم المتحدة وتشمل كافة المرضى والمسعفين والأطقم الطبية في المستشفى.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي استهداف المستشفيات بحجة وجود أنفاق لحماس أسفلها ومحتجزين داخلها، وهو ما تنفيه الحركة، وتشكك فيه مصادر عدة، وخصوصا في ضوء ما جرى في مستشفى الشفاء.

 

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