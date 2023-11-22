الشرطة البرازيلية تعتدي على جمهور الأرجنتين، وميسي وزملاؤه يغادرون ملعب المباراة (فيديو)
رصدت كاميرا المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل اشتباكات عنيفة بين جماهير الناديين قبل إطلاق صافرة حكم المباراة لبداية المباراة في مدرجات ملعب ماراكانا الذي يقع بمدينة ريو دي جانيرو.
وشهدت مباراة البرازيل والأرجنتين اشتباكات عنيفة بين جماهير البرازيل والأرجنتين، وتدخل على إثرها الأمن البرازيلي ليعتدي على جماهير منتخب التانجو خاصة أن المباراة مرتقبة بين الطرفين بسبب احتياج المنتخب البرازيلي للفوز في هذه المباراة بعد التعثر خلال المباريات الماضية.
وعلى إثر تلك الاشتباكات سارع قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجمع زملائه وخرج بهم من ملعب المباراة معلقًا “لا يمكن أن تبدأ الأمور بهذه الصورة، لن نعود إلى الملعب”، قبل أن يعود مرة أخرى من أجل لعب المباراة بعد تهدئة الأوضاع في المدرجات.
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