الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

الممثلة والمخرجة
الممثلة والمخرجة بولينا منشيخ، فيتو

 لقيت الممثلة والمخرجة بولينا منشيخ مصرعها متأثرة بإصابتها بجروح نتيجة قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أعلن زملاؤها عن وفاتها في 21 نوفمبر عن عمر ناهز الأربعين عاما.

وكتب الممثل دينيس لافرينتييف على شبكة فكونتاكتي الاجتماعية: "لقد تلقيت للتو رسالة من دونيتسك مفادها أن صديقتي العزيزة ومصممة الرقصات والمخرجة والمعلمة بولينا منشيخ ماتت في قصف مدفعي أثناء تقديمها لعرض فني".

Advertisements

كما أعلن الاستوديو - المسرح "بورتال" عن مقتل الممثلة، مشيرا إلى أن الإنتاج المستقبلي للمسرحية الموسيقية الخيالية "الاختبار الأخير" سيخصص لذكرى هذه الممثلة.
 

وقالت أناستاسيا تسيبينكو زميلة منشيخ،: "في 19 نوفمبر، نتيجة لقصف مدفعي على أراضي جمهورية دونيتسك، توفيت بولينا أثناء تقديمها لعرض أمام العسكريين".

ويشار إلى أن بولينا منشيخ، من مواليد عام 1972 في موسكو، وكانت مديرة لمسرحي Lege Artis وNezhen، وكذلك مخرجة لعرض "الاختبار الأخير". ومن العروض التي قدمتها "الطريق إلى برلين" و"الرقص للأبد" و"حلم حول إيفان كوبالا" والعديد من الأعمال الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الممثلة والمخرجة بولينا منشيخ القوات الأوكرانية جمهورية دونيتسك الممثل دينيس لافرينتييف شبكة فكونتاكتي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 -11- 2023 بعد القفزة الجنونية ورد الغرفة عن وقف عمليات البيع

أبرزها فوز الأرجنتين على البرازيل، نتائج الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

بايدن: أشكر السيسي وأمير قطر على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق

الملك تشارلز يستقبل فرقة BLACKPINK الكورية في قصر باكنجهام (فيديو)

الخارجية القطرية: الاتفاق يسمح بدخول عدد أكبر من المساعدات من بينها الوقود وزيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة

مدير مستشفى العودة في غزة يقرر "الإخلاء" بعد استشهاد 3 أطباء وإصابة ممرضات

الخارجية القطرية: نعلن نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر وأمريكا بين إسرائيل وحركة حماس

تحركات الزمالك لاختيار خليفة «أوسوريو».. سليمان يقود جبهة الإطاحة بـ«عبد المنصف».. وجلسة عبد الواحد ومعتمد كلمة السر

Advertisements

منوعات

المزيد

بأيدي رجال الأمن، حلاقة شعر طلاب غابوا عن الدراسة يثير جدلا في ليبيا

كوريا الشمالية تعلن نجاح وضع قمر صناعي عسكري في المدار (صور)

مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية