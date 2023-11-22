لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

لقيت الممثلة والمخرجة بولينا منشيخ مصرعها متأثرة بإصابتها بجروح نتيجة قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أعلن زملاؤها عن وفاتها في 21 نوفمبر عن عمر ناهز الأربعين عاما.

وكتب الممثل دينيس لافرينتييف على شبكة فكونتاكتي الاجتماعية: "لقد تلقيت للتو رسالة من دونيتسك مفادها أن صديقتي العزيزة ومصممة الرقصات والمخرجة والمعلمة بولينا منشيخ ماتت في قصف مدفعي أثناء تقديمها لعرض فني".

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كما أعلن الاستوديو - المسرح "بورتال" عن مقتل الممثلة، مشيرا إلى أن الإنتاج المستقبلي للمسرحية الموسيقية الخيالية "الاختبار الأخير" سيخصص لذكرى هذه الممثلة.



وقالت أناستاسيا تسيبينكو زميلة منشيخ،: "في 19 نوفمبر، نتيجة لقصف مدفعي على أراضي جمهورية دونيتسك، توفيت بولينا أثناء تقديمها لعرض أمام العسكريين".

ويشار إلى أن بولينا منشيخ، من مواليد عام 1972 في موسكو، وكانت مديرة لمسرحي Lege Artis وNezhen، وكذلك مخرجة لعرض "الاختبار الأخير". ومن العروض التي قدمتها "الطريق إلى برلين" و"الرقص للأبد" و"حلم حول إيفان كوبالا" والعديد من الأعمال الأخرى.