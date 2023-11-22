الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية القطرية: الاتفاق يسمح بدخول عدد أكبر من المساعدات من بينها الوقود وزيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة

قصف غزة، فيتو
قصف غزة، فيتو

صفقة تحرير الرهائن، أصدرت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أن جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم إعلان توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية ستستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد.

 

 تبادل 50 امرأة وطفلًا من الأسرى

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 امرأة وطفلًا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين.

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ولفتت الخارجية القطرية إلى أنه ستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، كما تسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية.

 

جهود مصرية قطرية أمريكية لوقف إطلاق النار

وشددت الخارجية القطرية استمرار مساعي دولة قطر  الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، مثمنة جهود مصر والولايات المتحدة في دعم جهود الوساطة وصولًا إلى هذا الاتفاق.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميًّا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلًا محدودًا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها، أكدت حركة حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن "أيديها ستبقى على الزناد  للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأربعاء، إن واشنطن تتوقع أن تفرج حماس عن أكثر من 50 أسيرًا، بينهم 3 أمريكيات، وتأمل بهدنة في القتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

 

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