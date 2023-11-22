أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 -11- 2023 بعد القفزة الجنونية ورد الغرفة عن وقف عمليات البيع

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2023-11-22 وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1867 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه.

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حقيقة إغلاق المحلات بعد زيادة الاسعار

نفت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وقف عمليات البيع فى محال الذهب وذلك بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وقال عمرو المغربى، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: لم يحدث أي وقف لنشاط بيع وشراء الذهب فى المحال فى أى وقت سواء اليوم أو فى أى فترة ماضية نتيجة لارتفاع الأسعار.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى تصريحات خاصة، أن الاحتفاظ بالذهب فى المحال غير مطلوب من جانب أصحاب الصاغة والتجار، وإنما التجار لديهم رغبة فى سرعة دوران رأس المال.

الاسعار العالمية للذهب تصل الى مستويات قياسية

ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.

ووصلت أسعار الذهب العالمية إلى ما يقرب من 2000 دولار تقريبًا للأونصة.