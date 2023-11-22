الجيش الأمريكي يشن ضربات على موقعين في العراق

شن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق.

وجاء في بيان للجيش الأمريكي: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف البيان أن "الضربات كانت ردًّا مباشرًا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

الطيران المسير فوق الخضراء

وفي نفس السياق قالت صحيفة "بغداد اليوم" نقلًا عن مصدر أمني إن "إطلاق النار المسموع قرب المنطقة الخضراء، كان نتيجة رصد جسم غريب يعتقد أنه طيران مسير فوق مقر هيئة الحشد الشعبي".

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ولفت المصدر بأن "الطيران المسير فوق الخضراء كان دون تنسيق مع القوات الحكومية الرسمية وتم إطلاق النار عليه".

ضربة أمريكية في العراق

وأكد البنتاجون أمس الثلاثاء أن ضربة أمريكية في العراق نفذت ردًّا على هجوم استهدف عسكريين أمريكيين في المنطقة أسفرت عن مقتل العديد من المقاتلين في ميليشيات موالية لإيران.

هجوم عسكري على قاعدة عين الأسد العراقية

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر في بيان، بأنه بعد تعرض قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم جنودا أميركيين لهجوم بـ"صاروخ باليستي قصير المدى" من دون أن يسفر عن قتلى، شنَّ الجيش الأمريكي ضربة "على آلية لميليشيا تدعمها إيران وعدد من المقاتلين المدعومين من إيران والضالعين في هذا الهجوم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية في العراق "ردت دفاعا عن النفس" بعد تعرضها لهجوم في قاعدة عين الأسد الواقعة في غرب البلاد أسفر عن "إصابات طفيفة" بين الجنود.

وفي واشنطن أفادت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج بأن القوات الأمريكية تعرّضت لنحو 66 هجومًا منذ 17 أكتوبر (32 هجومًا في العراق و34 في سوريا).

وقالت إن الهجمات أوقعت على نحو تقريبي 62 جريحًا في صفوف عناصر أمريكيين، إلا أن هذا العدد لا يشمل الجرحى الثمانية الذين أشار إليهم رايدر.

وشدّدت سينج على أنّ المقاتلين استُهدفوا في العراق لأنّ طائرة ايه سي-130 تمكَّنت من تحديد النقطة التي أطلق منها الصاروخ الباليستي القصير المدى على القاعدة"، ومن ثم تعقّبت المقاتلين في سيارتهم.

وأوضحت أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الذخيرة ضدّ قوات أمريكية منذ أن بدأت موجة الهجمات في 17 أكتوبر.