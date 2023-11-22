الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الجيش الأمريكي يشن ضربات على موقعين في العراق

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

شن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق.

وجاء في بيان للجيش الأمريكي: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف البيان أن "الضربات كانت ردًّا مباشرًا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

 

الطيران المسير فوق الخضراء

وفي نفس السياق قالت صحيفة "بغداد اليوم" نقلًا عن مصدر أمني إن "إطلاق النار المسموع قرب المنطقة الخضراء، كان نتيجة رصد جسم غريب يعتقد أنه طيران مسير فوق مقر هيئة الحشد الشعبي".

Advertisements

ولفت المصدر بأن "الطيران المسير فوق الخضراء كان دون تنسيق مع القوات الحكومية الرسمية وتم إطلاق النار عليه".

 

ضربة أمريكية في العراق

وأكد البنتاجون أمس الثلاثاء أن ضربة أمريكية في العراق نفذت ردًّا على هجوم استهدف عسكريين أمريكيين في المنطقة أسفرت عن مقتل العديد من المقاتلين في ميليشيات موالية لإيران.

 

هجوم عسكري على قاعدة عين الأسد العراقية

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر في بيان، بأنه بعد تعرض قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم جنودا أميركيين لهجوم بـ"صاروخ باليستي قصير المدى" من دون أن يسفر عن قتلى، شنَّ الجيش الأمريكي ضربة "على آلية لميليشيا تدعمها إيران وعدد من المقاتلين المدعومين من إيران والضالعين في هذا الهجوم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية في العراق "ردت دفاعا عن النفس" بعد تعرضها لهجوم في قاعدة عين الأسد الواقعة في غرب البلاد أسفر عن "إصابات طفيفة" بين الجنود.

وفي واشنطن أفادت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج بأن القوات الأمريكية تعرّضت لنحو 66 هجومًا منذ 17 أكتوبر (32 هجومًا في العراق و34 في سوريا).

وقالت إن الهجمات أوقعت على نحو تقريبي 62 جريحًا في صفوف عناصر أمريكيين، إلا أن هذا العدد لا يشمل الجرحى الثمانية الذين أشار إليهم رايدر.

وشدّدت سينج على أنّ المقاتلين استُهدفوا في العراق لأنّ طائرة ايه سي-130 تمكَّنت من تحديد النقطة التي أطلق منها الصاروخ الباليستي القصير المدى على القاعدة"، ومن ثم تعقّبت المقاتلين في سيارتهم.

وأوضحت أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الذخيرة ضدّ قوات أمريكية منذ أن بدأت موجة الهجمات في 17 أكتوبر.

دعما لغزة، تفاصيل استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق

حركة حماس العراق تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيش الأمريكي العراق القيادة المركزية الامريكية قوات التحالف إيران هجوم عسكري على قاعدة عين الأسد العراقية قاعدة عين الأسد سوريا

مواد متعلقة

دعما لغزة، تفاصيل استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق

حركة حماس العراق تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية

بعد الهجوم على قاعدة حرير، استهداف عين الأسد الأمريكية في العراق

مسيرتان تستهدفان القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بالعراق

الأكثر قراءة

نتنياهو: إطلاق سراح الأسرى على مراحل، وقيادات إسرائيل الأمنية تدعم صفقة الرهائن

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال خلال 4 أيام سيتم خلالها وقف القتال

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق الهدنة مع حماس

الشرطة البرازيلية تعتدي على جمهور الأرجنتين، وميسي وزملاؤه يغادرون ملعب المباراة (فيديو)

حبس عاطل لحيازته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من من الشابو بالإسماعيلية

الزمالك يستعد للإطاحة بالجهاز الإداري لكرة القدم، وهذا موعد الإعلان

أحمد عبد الحليم: الزمالك المرشح الأول للفوز بالكونفدرالية وأتمنى حل مشكلة الثلاثي

Advertisements

منوعات

المزيد

مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنيسة يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
حماس تكشف تفاصيل اتفاق الرهائن والهدنة المؤقتة مع إسرائيل