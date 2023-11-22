الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية بخان يونس

قصف إسرائيلي لشقة
قصف إسرائيلي لشقة سكنية بخان يونس، فيتو

أخبار غزة الآن، أعلن تلفزيون فلسطين الرسمي استشهاد 15 فلسطينيًّا وإصابة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة حمد غربي خان يونس بقطاع غزة.
 

وأكد تلفزيون فلسطين أن "15 شهيدًا بينهم أطفال في قصف الاحتلال لشقة سكنية في مدينة حمد بخان يونس"، فيما أوضحت وسائل إعلام محلية بأن عدد المصابين يتجاوز 25 شخصا.
 

من ناحية أخرى، أفادت سرايا القدس بأنه "نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها -لأسباب إنسانية- ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها".

Advertisements

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي معظمهم مدنيون علاوة على أسر نحو 250 آخرين.


وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.


وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف شهيد (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 33 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل نحو 220 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.

 اقتحام مدينة طولكرم 

 

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام قوات إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

ووفق الوكالة فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي المدينة من جهتها الغربية، مرورًا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقًا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لاقتحام القوات الإسرائيلية لـ طولكرم.

إقلاع طائرة روسية من مصر تقل 28 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة

عمرو أديب يعلق على اتفاق التهدئة في غزة وصفقة الرهائن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار غزة الآن خان يونس أحداث غزة الأن

الأكثر قراءة

نتنياهو: إطلاق سراح الأسرى على مراحل، وقيادات إسرائيل الأمنية تدعم صفقة الرهائن

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

واحد مقابل ثلاثة، قيادي بحماس يكشف بنود صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

التموين تكشف عن علاقة حرب غزة بارتفاع أسعار الذهب

المذيعة أسما إبراهيم: هذه حقيقة الأجور المليونية لضيوف برنامجي.. ولا أهتم بالمعارك لأن عملي يتحدث عني (حوار)

بشرى سارة من شعبة المواد الغذائية بشأن أسعار السكر (فيديو)

استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 5 أطفال في قصف إسرائيلي لشقة سكنية بمخيم النصيرات

ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين الرسمية في موقعة الماراكانا أمام البرازيل

Advertisements

منوعات

المزيد

مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنيسة يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الخوف في المنام وعلاقته بالراحة والاطمئنان والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية