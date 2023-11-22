الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق الهدنة مع حماس

أحداث غزة الآن ، أفادت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على صفقة تبادل الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت مع “حماس”.

وقالت الإذاعة العبرية العامة، وافقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لتأمين إطلاق سراح حوالي 50 محتجزًا إسرائيليًّا.

وفي حين أيدت الغالبية العظمى من وزراء الحكومة البالغ عددهم 38 وزيرًا الاتفاق، أعرب ممثلون عن حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف وحزب “الصهيونية الدينية” عن معارضتهم للاتفاق قبل الاجتماع، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي.



ولم يتم الكشف رسميًا عن جميع تفاصيل الاتفاقية، لكن مسؤولًا حكوميًّا إسرائيليًّا قال للصحفيين في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن الصفقة تتضمن إطلاق سراح 50 مواطنًا إسرائيليًا على قيد الحياة، معظمهم من النساء والأطفال، في مجموعات من 12 إلى 13 شخصًا.



وفي المقابل وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام على الأقل للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

كما وافقت إسرائيل على إطلاق سراح النساء والقاصرين الفلسطينيين من السجون والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم، ومعظمها في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

اجتماع الحكومة الإسرائيلية

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية بثت لقطات من اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي يبحث المصادقة على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل نساء وأطفال وهدنة مؤقتة في قطاع غزة.

وتظهر اللقطات اجتماعًا موسعًا لأعضاء الحكومة وعددهم 30 وزيرًا بمشاركة قادة عسكريين وأمنيين ورجال دين يهود.

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وجاء الاجتماع الموسع عقب اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي بحث صفقة التبادل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل الاجتماع "أمامنا قرار صعب.. جميع الأجهزة الأمنية تدعمه بالكامل"، فيما أكد وزير الدفاع يوآف جالانت: "سيواصل الجيش الإسرائيلي (بعد الهدنة) العمل بكل قواته وقوته الكاملة (في قطاع غزة).. هذا المخطط صعب ومؤلم (استئناف الهجوم على غزة) من وجهة نظر إنسانية. لكنه أيضا المخطط الصحيح".

اشتباك بين جانتس وسموتريتش

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي للمصادقة على صفقة الأسرى ووقف النار المؤقت اشتبك العضو في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس مع وزير المالية بتسئليل سموتريتش.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن سموتريتش أعرب عن "قلقه" من أن تمديد حركة حماس الهدنة إلى ما بعد ما تم الاتفاق عليه في الصفقة (المتوقع أن تكون 4 أو 5 أيام)، وأن تعلن العثور على المزيد من الأسرى (لدى أطراف أخرى)، في إشارة من سموتريتش أن حماس ستكسب مزيدا من أيام الهدنة مقابل تسليمها مزيد الأسرى (غير عسكريين).

ورد جانتس على سموتريتش قائلًا: "أي نوع من الأسئلة هذا؟ نحن نخبرك أن هذه هي الصفقة. ماذا؟.. تثقون بنا أقل من السنوار؟".

وانتقد وزير الثقافة ميكي زوهار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتساءل عن سبب عقد حزب "عظمة اليهودية" اجتماعا قبل المناقشة، في ضوء إعلانهم أنهم سيعارضون الصفقة.

ورد بن غفير قائلًا: "لأن كل شيء هنا رأيناه من قبل في وسائل الإعلام، لذلك من الجيد جدا أننا عقدنا اجتماعا. نحن لسنا متحدين. هذا قرار يلحق الضرر بالأجيال التي ستظل تهاجمنا بشدة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارًا صعبا بالمصادقة على صفقة التبادل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحكومة بدأت مساء الثلاثاء اجتماعها الخاص للموافقة على صفقة الأسرى مع حماس.