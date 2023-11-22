الأرجنتين تعمق جراح البرازيل وتخطف فوزا ثمينا في موقعة الماركانا (فيديو)

البرازيل ضد الأرجنتين، استطاع المنتخب الأرجنتيني تحقيق فوز ثمين على نظيره البرازيلي بهدف للا شيء، فى اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ماراكانا، بتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى تستضيفها كل من أمريكا، كندا والمكسيك.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حتى قبل إنطلاق صافرة الحكم، حيث نشبت اشتباكات عنيفة بين جماهير البرازيل والأرجنتين، وتدخل على إثرها الأمن البرازيلي ليعتدي على جماهير منتخب التانجو، لتتأخر المباراة عن موعدها لأكثر من نصف ساعة.

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ومع استقرار الوضع في المدرجات، عاد منتخب الأرجنتين إلى ملعب المباراة.

وغلب على الشوط الأول، توقفات عديدة بسبب الأخطاء المرتكبة ضد لاعبي الفريقين، دون أن يكون هناك أي هجمات خطيرة على مرمى أليسون أو مارتينيز، لتنتهي الجولة على واقع التعادل السلبي.

ومع إنطلاق الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الأرجنتين كثيرا وبادر بالهجمات على مرمى البرازيلين من أجل إحراز هدف أول، لتأتي الدقيقة الدقيقة 63 ويحققون ما أرادوا، حيث سجل نيكولاس أوتاميندي، الهدف الأول للتانجو، من رأسية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن يمين الحارس أليسون بيكر،على إثر ضربة ركنية نفذها جيوفاني لو سيلسو، وهو الهدف الذي انتهت عليه نتيجة المباراة.

🇦🇷 🇧🇷



ارتقاء رائع من اوتاميندي يهدي الارجنتين فوز ثمين من الماركانا امام البرازيل 🔥



pic.twitter.com/bc13qZu3L8 — EPL World (@EPLworld) November 22, 2023

وباتت خسارة اللقاء هي الثالثة على التوالي لمنتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في واحدة من أسوأ النتائج في تاريخ السامبا عبر التاريخ في التصفيات.

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مقطع جميل.. فرحة الأسطورة ليونيل ميسي ولاعبين الأرجنتين مع كل الجمهور الأرجنتيني في الملعب بعد فوز تاريخي في قلب الماراكانا 💙🇦🇷

pic.twitter.com/VH147w496l — عمرو (@bt3) November 22, 2023

بهذه النتيجة يتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والخسارة في لقاء 1 وتسجيل 8 أهداف وتلقى 2.

بينما يتواجد منتخب البرازيل في المركز السادس بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 8 أهداف وتلقى 7.

وجاء التشكيل الرسمي لـ الأرجنتين ضد البرازيل ‏كالتالي:

في حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: مولينا- روميرو -أوتامندي- أكونيا

خط الوسط: دي باول -ماك أليستر -لوسيلسو – اينزو

خط الهجوم: ميسي – ألفاريز

فيما جاءت التشكيلة الرسمية لـ البرازيل ضد الأرجنتين

حراسة المرمي: اليسون

خط الدفاع: ايمرسون - ماركينيوس - جبرييل - أوغوستو

خط الوسط: أندري - جيماريش - رافينيا - رودريغو

خط الهجوم: مارتينيلي - جابرييل خيسوس

