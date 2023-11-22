الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أكسيوس: بلينكن يخطط لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل للمرة الرابعة منذ 7 أكتوبر

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

أحداث غزة الآن ،  نقل موقع "أكسيوس"  عن مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يخطط لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة العملية في قطاع غزة مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.

 

وأكد الموقع: "يخطط بلينكن للسفر إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل".

ومن المتوقع أن تتم الزيارة قبل قمة وزراء خارجية حلف الناتو  في 28 نوفمبر.

وستكون هذه الزيارة الرابعة التي يقوم بها بلينكن لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.

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خلافات ضمن الإدارة الأمريكية  إسرائيل وحركة "حماس

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الوزير بلينكن اعترف في رسالة إلى كوادر وزارة الخارجية الأمريكية بوجود خلافات ضمن الإدارة الأمريكية بشأن النزاع الحالي بين إسرائيل وحركة "حماس".

ووجه موظفون بوزارة الخارجية الأمريكية انتقادات لاذعة لتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس. ووفقا لمذكرة حصلت عليها "بوليتيكو"، انتقد مسؤولو وزارة الخارجية بشدة تعامل إدارة بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس، مشددين على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لانتقاد الإسرائيليين علنًا.

 

مستشفى الشفاء

وبيّنت المصادر أن مستشفى الشفاء كان ضمن مرافق طبية في غزة، قدمت الولايات المتحدة إحداثياتها لإسرائيل لمنع استهدافها.

ومن غير الواضح وفق المصادر ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أعدت قائمة رسمية تمنع القصف للمواقع التي قدمت إحداثياتها، أم أنها قدمت توجيهات لمرة واحدة فقط.

وأشارت المصادر إلى أن عدم الكشف عن هوياتهم يعود إلى خشيتهم من أن يؤدي حديثهم علنا إلى زيادة صعوبة عمل منظمات الإغاثة في غزة.

 

استشهاد 15 فلسطينيا غربي خان يونس

وأعلن تلفزيون فلسطين الرسمي استشهاد 15 فلسطينيًّا وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة حمد غربي خان يونس بقطاع غزة.
 

وأكد تلفزيون فلسطين أن "15 شهيدًا بينهم أطفال في قصف الاحتلال لشقة سكنية في مدينة حمد بخان يونس"، فيما أوضحت وسائل إعلام محلية بأن عدد المصابين يتجاوز 25 شخصًا.

من ناحية أخرى، أفادت سرايا القدس بأنه "نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها -لأسباب إنسانية- ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها".

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