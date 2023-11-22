البيت الأبيض: ثلاث أمريكيات إحداهن طفلة في عداد المحتجزين الذين ستفرج عنهم حماس

صفقة تبادل الرهائن، أعلن البيت الأبيض أن ثلاث أمريكيات إحداهن طفلة في عداد الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس.

وقال مسؤول أمريكي بارز إن ثلاثة أمريكيين تحتجزهم حركة حماس في غزة منذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي من المتوقع أن يكونوا من بين 50 محتجزا على الأقل ستطلق الحركة الفلسطينية سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل والولايات المتحدة وقطر.

إطلاق سراح أكثر من 50 من المحتجزين

وقال المسؤول إن الثلاثة بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، وكان والداها من بين أكثر من 1200 شخص قتلوا في الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

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وقال المسؤول، إن من المرجح أن يجري إطلاق سراح أكثر من 50 من المحتجزين، معظمهم من النساء والأطفال، بمجرد توقف القتال.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين بعد 24 ساعة من إعلان الاتفاق، ومن المرجح أن يجري إطلاق سراح أول مجوعة صباح الخميس.

وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى غزة

وتابع: "أود أن أقول إن هناك ما لا يقل عن 50 من النساء والأطفال خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام"، وذلك من دون تقديم ذكر تفاصيل عن أي جنسيات أخرى من المتوقع إطلاق سراحهم.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضا السماح بوصول المزيد من مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى غزة. ويأمل المسؤولون أن يتم الالتزام بالهدنة في شمال إسرائيل حيث وقعت اشتباكات بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية.

وقال المسؤول إن نظام التفتيش الصارم سيضمن ألا تستغل حماس الهدنة لتزويد مقاتليها في غزة بالأسلحة.

وذكر المسؤول أن حماس قالت "إنها في الواقع بحاجة إلى هدنة لتحديد مكان الأشخاص". وأضاف أن الهدنة ستمنح حماس الوقت لتحديد وجمع المزيد من النساء والأطفال.

إطلاق سراح الجميع

وقال المسؤول الأمريكي "نتوقع أن يكون العدد أكثر من 50 شخصا، لكنني لا أريد أن أذكر رقما... لكن الطريقة التي تمت بها صياغة الصفقة هي أنها تحفز إلى حد كبير إطلاق سراح الجميع".

صوتت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء لصالح الاتفاق الذي يضمن إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة، حيث من المتوقع أن تبدأ عملية التنفيذ يوم الخميس.

وأقرّت الحكومة الإسرائيلية اتّفاقًا ينصّ على إطلاق حركة حماس سراح 50 رهينة تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح سجناء فلسطينيين وإرساء هدنة مؤقتة في القطاع الفلسطيني، بحسب بيان رسمي.

الحكومة صوتت على الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال اليوم الأربعاء، إن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "سيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال".

وتعهدت إسرائيل بـ"مواصلة حربها" ضد حماس بعد انتهاء الهدنة، حسبما نقلت "فرانس برس" عن الحكومة الإسرائيلية.