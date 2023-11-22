قبل ساعات من بدء الهدنة، إسرائيل تجدد غاراتها على قطاع غزة

جددت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة صباح اليوم، قبل ساعات من بدء تطبيق هدنة تم إعلانها من قبل إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية مصرية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات عنيفة في منطقة الصفطاوي ومحيط حي الشيخ رضوان ومخيم المغازي وسط وشمالي مدينة غزة.

وأشارت إلى سقوط شهداء وجرحى بغارات صهيونية على منزلين نهاية شارع الجلاء في حي الشيخ رضوان شمالي غزة.

كما سمع أصوات اشتباكات عنيفة وانفجارات شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

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وأكدت وسائل الإعلام سقوط 9 شهداء بينهم أطفال باستهداف منزل عائلة عياش في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميًّا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلًا محدودًا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها، أكدت حركة حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأربعاء، إن واشنطن تتوقع أن تفرج حماس عن أكثر من 50 أسيرًا، بينهم 3 أمريكيات، وتأمل بهدنة في القتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان.