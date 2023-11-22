الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ماسك يتعهد بالتبرع من أرباح "إكس" للمستشفيات الإسرائيلية والهلال الأحمر في غزة

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

غزة الآن، تعهد  إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بالتبرع بدخل منصته "إكس" من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية ومنظمة إنسانية دولية تقدم مساعدات طبية للفلسطينيين.

وقال ماسك: "شركة "إكس" ستتبرع بجميع عائدات الإعلانات والاشتراكات المتعلقة بحرب غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/ الهلال الأحمر في غزة".

 

علامات معاداة السامية

وواجهت "إكس" انسحابًا كبيرًا للمعلنين بعد تعليقات ماسك، والتي رأى فيها النقاد علامات معاداة السامية. حيث قررت شركات "والت ديزني"، وIBM وApple وغيرهم تعليق إعلاناتهم على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ماسك على خلفية ذلك.

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واتهم الإعلام الإسرائيلي، ماسك، بالترويج لمعاداة السامية بعد موافقته على منشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلا: "لقد قلت الحقيقة".

 

البيت الأبيض ينضم إلى منصة ثريدز

ويوم الإثنين اختار البيت الأبيض انضم إلى منصة ثريدز للتواصل الاجتماعي، التابعة لشركة ميتا، والمنافسة لمنصة إكس التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.


جاءت هذه الخطوة، التي يقول البيت الأبيض إنها كانت قيد التنفيذ منذ أسابيع، بعد أيام فقط من انتقاده وآخرين لماسك لتضخيم وتأييد منشور معادٍ للسامية.

وفي السياق، أعلنت شركات إعلامية كبرى، داعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك كومكاست، ووالت ديزني، ووارنر براذرز، وديسكفري أنها أوقفت إعلاناتها على منصة إكس.

 

دعوى ضد ميديا ماترز

من جانبها، رفعت إكس دعوى قضائية على مجموعة ميديا ماترز لمراقبة وسائل الإعلام، وذكرت فيها أن المنظمة شهَّرت بالمنصَّة في تقرير، قال: إن إعلانات لعلامات تجارية كبرى ظهرت بجانب منشورات تروج للنازية.

وقد دشن البيت الأبيض حسابه الرسمي على ثريدز، وحسابات رسمية للرئيس والسيدة الأولى ونائب الرئيس وزوجها.

 

الرئيس ونائبته

إلى ذلك، قال متحدث باسم حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة سي.إن.إن إن الرئيس، ونائبة الرئيس كامالا هاريس سيدشنان حسابين شخصيين على ثريدز أيضًا.

وبدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض روبين باترسون: إن سبب الخطوة "أننا ملتزمون بالتواصل مع الناس أينما كانوا".

صحيفة أمريكية: إدارة بايدن زودت إسرائيل بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة قبل قصفها

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