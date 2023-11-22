الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

اليوم، ملتقي توظيفي لتوفير 1500 فرصة عمل بشبرا، والمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور

وظائف بالقليوبية،
وظائف بالقليوبية، فيتو

أعلنت محافظة القليوبية عن تنظيم ملتقى توظيفي بنادي المؤسسة العمالية بحي غرب شبرا الخيمة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وذلك اليوم  الاربعاء، لتوفير 1500 فرصة عمل من مستفيدي تكافل وكرامة وشباب الخريجين بمدن قها وطوخ وقليوب وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

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تأتي تلك الخطوة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب وتمكينهم في سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص حيث إن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع مسيرة البناء والتنمية. 

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وأكد مصدر مسؤل بالمحافظة  توفير عدد من المميزات من بينها مرتبات مجزية وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وتأمينات طبية وفرص جيدة للترقي.

 وأوضح أن الأجور والمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الدولة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور. 

 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي حي غرب شبرا الخيمة غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية شبرا الخيمة

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