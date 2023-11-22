بشرى سارة من شعبة المواد الغذائية بشأن أسعار السكر (فيديو)

سعر السكر، قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: سعر كيلو السكر في السوق الحر وصل إلى 50 جنيها.

السكر التمويني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": السكر التمويني لا يزال يباع بسعر 12.60 ضمن بطاقات الدعم وهناك مخزون استراتيجي يكفى حتى أبريل المقبل.

متى تنتهي أزمة السكر؟

ولفت: السعر الحالي للسكر الحر غير طبيعي ومن المتوقع انخفاضه خلال أسبوع مع استيراد 100 ألف طن لسد الفجوة ما بين الاستهلاك والمعروض المحلي.

Advertisements

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إيجاد حلول سريعة لحل أزمة نقص وجود السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق ليصل إلى 50 جنيهًا للكيلو في بعض المناطق.

أسعار السكر بمنافذ التموين

ورغم ارتفاع أسعار السكر بالسوق، فإن وزارة التموين ما زالت تحافظ على سعره ببطاقات التموين لأصحاب البطاقات بسعر 12.5 جنيه.

كما تقوم وزارة التموين بطرح السكر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية بسعر 27 جنيهًا في منافذ مبادرة خفض الأسعار تحت رعاية مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة التموين أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر يوميًّا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشارت إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

توريد 50 ألف طن سكر

وتحاول وزارة التموين ضخ كميات كبيرة من السكر بالأسواق للتصدي لظاهرة احتكار السكر، وتوافره لخفض أسعاره، وفي سبيل ذلك أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية "الجهة المستلمة".

وأوضحت وزارة التموين أن فترات وصول السكر من 1 يناير حتى 15 يناير 2024، أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024، أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024، حسب رغبة البائع.

كما تعاقدت هيئة السلع التموينية على 100 ألف طن سكر أبيض مستورد أخرين، مؤخرًا لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

في إطار سعيها للسيطرة على الأزمة وخفض أسعار السكر بالأسواق، بعد وعود الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بالسيطرة على الأسعار خلال أيام.

وأضاف وزير التموين أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، كما أن تكلفة الإنتاجية العالمية تزيد عن 800 دولار للطن، مشيرا إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميًا من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، متابعا أن الحكومة تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.

وأوضحت وزارة التموين أن مع بداية موسم الإنتاج من قصب السكر سيكون لدينا 200 ألف طن زيادة عن الاحتياجات، ستساهم في الإتاحة من المعروض وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأشارت إلى أنه مع بداية إنتاج موسم البنجر في فبراير المقبل سيسهم أيضا في زيادة إنتاجية السكر، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وانتهاء الأزمة.

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم إعادة توزيع السكر خلال الأيام المقبلة، بحيث ينتشر في كافة المحافظات ومن ثم سنلاحظ تراجع الأسعار.