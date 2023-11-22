الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: شكرا لمصر وقطر ولن نرتاح في ظل استمرار حماس في احتجاز الرهائن

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

صفقة تبادل الأسرى، رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بموافقة حكومة إسرائيل وحركة حماس على بنود الهدنة الإنسانية لإطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.


وقال بلينكن: "أقدر دعم إسرائيل لهدنة تسمح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بغزة، ونرحب بإطلاق سراح 50 محتجزا بينهم أمريكيون في غزة وأشكر قطر ومصر على شراكتهما".


وأضاف: "الاتفاق يمثل تقدما كبيرا ولن نرتاح طالما استمرت حماس في احتجاز الرهائن في غزة".
 

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صفقة تحرير الرهائن

 أصدرت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أن جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم إعلان توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية ستستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد.

 

تبادل 50 امرأة وطفلًا من الأسرى


وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 امرأة وطفلًا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين.

 


ولفتت الخارجية القطرية إلى أنه ستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، كما تسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية.

 

جهود مصرية قطرية أمريكية لوقف إطلاق النار


وشددت الخارجية القطرية استمرار مساعي دولة قطر  الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، مثمنة جهود مصر والولايات المتحدة في دعم جهود الوساطة وصولًا إلى هذا الاتفاق.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميًّا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلًا محدودًا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها، أكدت حركة حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن "أيديها ستبقى على الزناد  للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأربعاء، إن واشنطن تتوقع أن تفرج حماس عن أكثر من 50 أسيرًا، بينهم 3 أمريكيات، وتأمل بهدنة في القتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

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صفقة تبادل الأسرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حركة حماس المساعدات الإنسانية للفلسطينيين إطلاق سراح 50 محتجزا

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