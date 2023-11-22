الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية (فيديو)

القوات الإسرائيلية،
القوات الإسرائيلية، فيتو

أخبار غزة الآن ، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام قوات إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

ووفق الوكالة فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي المدينة من جهتها الغربية، مرورًا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقًا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لاقتحام القوات الإسرائيلية لـ طولكرم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، بمقتل 15 فلسطينيًّا على الأقل وإصابة آخرين، بعد استهداف قوات إسرائيلية لشقة سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية فإن غالبية القتلى في القصف الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء، وقد جرى نقل جثث المتوفين والجرحى إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس.

وفي مخيم جباليا شمال غزة، أعلنت مصادر طبية مقتل 5 مواطنين بينهم ثلاثة من طواقم الإنقاذ في غارة إسرائيلية.

كذلك قتل 24 فلسطينيًّا على الأقل وأصيب 20 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة أبو شماس، ومنزلًا آخر في دير البلح وسط غزة.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 14100، بينهم أكثر من 5840 طفلًا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود.

 

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أخبار غزة الآن مدينة طولكرم الضفة الغربية قوات اسرائيلية جيش الإحتلال الإسرائيلي

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