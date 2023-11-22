حمزة الجمل عن شكواه ضد الإسماعيلي: أنقذتهم مرتين من الهبوط ومفيش تقدير ولا كلمة شكر

حمزة الجمل، أكد حمزة الجمل المدير الفني لنادي النجف العراقي، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الإسماعيلي من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

حمزة الجمل المدير الفني لنادي النجف العراقي

وتابع الجمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "يؤلمني أن أتقدم بشكوى ضد بيتي، لكن هناك عوامل جعلتني اتخذ هذا القرار".

وتابع حمزة الجمل: "توليت الإسماعيلي مرتين، المرحلة الأولى أنقذنا الفريق من الهبوط وتم إقالتنا ولم نحصل على أي شيء سواء معنويًا أو ماديًا ولم نتقدم بأي شكاوي".

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وأضاف: "في المرحلة الثانية تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي بعد إصرار المسؤولين على تواجدي والحصول على نفس راتبي السابق، ولم أرفض ونجحنا أيضًا في البقاء بالدوري، وخرجنا بنفس المرحلة الأولى بدون أي تقدير معنويًا أو ماديًا أو كلمة شكر".

وقال حمزة الجمل: "حصلنا على وعود كثيرة لكن دون أي تحرك وخاطبت النادي أكثر من مرة، ثم لم نحصل على أي ردود على تواصلنا، والمدرب المساعد تواصل مع المدير المالي والأخير رد عليه أنه تم إلغاء القرارات السابقة ولن يكون هناك أي مستحقات وطالبه بالشكوى".

واختتم: "فوجئنا بالرد وتحدثت مع نصر أبو الحسن لكن لم أحصل على رد مفيد، ولا أجد أي مبرر لهذا التعامل معنا رغم كل ما قدمته، والوضع مؤلم لنا للغاية".

فيوتشر يفوز على الإسماعيلي وديا

من ناحية أخرى فاز فريق مودرن فيوتشر،على نظيره فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي، في إطار الاستعدادات خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

وأحرز هدفي مودرن فيوتشر محمد فاروق وعمر السعيد، فيما أحرز هدف الإسماعيلي اللاعب عماد حمدي.