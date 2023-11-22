الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

69 شهيدًا في قصف إسرائيلي على مخيمي جباليا والنصيرات في غزة

مجزرة جديدة للاحتلال
مجزرة جديدة للاحتلال في مخيم جباليا، فيتو

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن 9 أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وذكرت أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرة في شمال غزة فجر اليوم، راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا من مخيم جباليا شمال شرق غزة.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 14 ألفا، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

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وصدقت الحكومة الإسرائيلية رسميا على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها، أكدت "حماس" أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

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