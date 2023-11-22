الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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منوعات

كوريا الشمالية تعلن نجاح وضع قمر صناعي عسكري في المدار (صور)

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، فيتو

 أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها نجحت في وضع قمر صناعي عسكري في المدار وستطلق عدة أقمار صناعية أخرى "في فترة زمنية قصيرة" لتأمين قدراتها الاستطلاعية ضد كوريا الجنوبية.

 

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أطلقت قمرا صناعيا للاستطلاع يسمى "مالليجيونج -1" على نوع جديد لصاروخ "تشيولليما-1" من موقع الإطلاق في دونجتشانغ-ري على الساحل الغربي في الساعة 10:42 مساء يوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن "الصاروخ الحامل "تشيولليما-1" حلق بشكل طبيعي على طول مسار الرحلة المحدد مسبقا ووضع بدقة قمر الاستطلاع "مالليجيونغ-1" في المدار عند الساعة 22:54:13 بعد 705 ثوان من الإطلاق".

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وأكدت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شاهد عملية الإطلاق في الموقع، وهنأ المسؤولين والعلماء والفنيين الذين شاركوا في الاستعدادات لعملية الإطلاق.

وشدد بيونج يانج على أن الإطلاق الأخير يحقق "المشروع" في تعزيز "قدراتها على الدفاع عن النفس"،

وتعهدت بإطلاق عدة أقمار صناعية إضافية للتجسس "في فترة قصيرة من الزمن".

 

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