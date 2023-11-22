الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال خلال 4 أيام سيتم خلالها وقف القتال

أسرى، فيتو
أسرى، فيتو

أحداث غزة الآن ، صدقت الحكومة الإسرائيلية رسميًّا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "سيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال"، وفقما نقلت "رويترز".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول سياسي إسرائيلي وأمريكي، قولهما إنه بموجب الصفقة المقترحة، سيتم إطلاق سراح 30 طفلًا وثماني أمهات و12 امرأة أخرى خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وذلك مقابل إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية.

كما أشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية إلى أن وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل سيبدأ صباح غد الخميس.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم ظهر الخميس الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

كما أكدت أنه سيتم الإفراج عن أسرى إسرائيليين مساء الخميس 23 نوفمبر.

وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستعقد جلسة يوم الأربعاء بهذا الشأن.


تبادل الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت

أفادت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على صفقة تبادل الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت مع “حماس”.

 

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وقالت الإذاعة العبرية العامة، وافقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لتأمين إطلاق سراح حوالي 50 محتجزًا إسرائيليًّا.

وفي حين أيدت الغالبية العظمى من وزراء الحكومة البالغ عددهم 38 وزيرًا الاتفاق، أعرب ممثلون عن حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف وحزب “الصهيونية الدينية” عن معارضتهم للاتفاق قبل الاجتماع، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي.

 

اجتماع الحكومة الإسرائيلية

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية بثت لقطات من اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي يبحث المصادقة على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل نساء وأطفال وهدنة مؤقتة في قطاع غزة.

وتظهر اللقطات اجتماعًا موسعًا لأعضاء الحكومة وعددهم 30 وزيرًا بمشاركة قادة عسكريين وأمنيين ورجال دين يهود.

وجاء الاجتماع الموسع عقب اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي بحث صفقة التبادل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل الاجتماع "أمامنا قرار صعب.. جميع الأجهزة الأمنية تدعمه بالكامل"، فيما أكد وزير الدفاع يوآف جالانت: "سيواصل الجيش الإسرائيلي (بعد الهدنة) العمل بكل قواته وقوته الكاملة (في قطاع غزة).. هذا المخطط صعب ومؤلم (استئناف الهجوم على غزة) من وجهة نظر إنسانية. لكنه أيضا المخطط الصحيح".

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