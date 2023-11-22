أبرزها فوز الأرجنتين على البرازيل، نتائج الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

انتهت منذ قليل مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تستضيفها كل من أمريكا، كندا والمكسيك.

وشهدت الجولة السادسة إثارة كبيرة في العديد المباريات، لعل أهمها بالطبع قمة الأرجنتين والبرازيل، والتي حقق فيها منتخب التانجو انتصار مهم خارج قواعده، معلنًا نفسه بطلًا على قمة ترتيب المجموعة قبل انتهاء التوقف الدولي الذي يعود مرة أخرى في مارس القادم، ومطيحة بالبرازيل إلى المركز السادس.

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وعلى جانب آخر فازت أوروجواي، على بوليفيا بملعب سنتيناريو بنتيجة 3-0، وأحرز داروين نونيز، هدفين في الدقيقتين 15، و71، وجابرييل فيلاميل لاعب بوليفيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، ليرتفع رصيد أوروجواي إلى النقطة 13، في، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند النقطة الثالثة بالمركز التاسع في انتظار بقية نتائج الجولة.

فيما فازت كولومبيا على باراجواي على ملعب ديفنسوريس دل تشاكو، بهدف أحرزه اللاعب رافائيل بوري من ضربة جزاء في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، فيما شهدت المباراة إصابة كريستيان بورخا اللاعب الكولومبي، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة.

وارتفع رصيد الإكوادور إلى 8 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 5 نقاط بالمركز الثامن. وفي المباراة الأخيرة في الجولة السادسة، بين بيرو وفنزويلا كان التعادل سيد اللقاء، على ملعب ليما الوطني، حيث تقدم صاحب الأرض، بهدف أحرزه اللاعب فيكتور يوتون في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، وتعادل الضيوف في الدقيقة 54 عن طريق سافارينو.

وجاء الترتيب لمنتخبات أمريكا الجنوبية بعد الجولة السادسة من التصفيات كالآتي:

المركز الأول: الأرجنتين.. 15 نقطة.

المركز الثاني: أوروجواي..13 نقاط.

المركز الثالث: كولومبيا..12 نقاط.

المركز الرابع: فنزويلا.. 8 نقاط.

المركز الخامس: الإكوادور.. 9 نقاط.

المركز السادس: البرازيل..7 نقاط.

المركز السابع: باراجواي.. 5 نقاط.

المركز الثامن: تشيلي.. 5 نقاط.

المركز التاسع: بوليفيا.. 3 نقاط.

المركز العاشر: بيرو.. نقطتين.