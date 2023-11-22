الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

اعتقال متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في ميناء أسترالي‎

مظاهرات لدعم القضية
مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية تجتاح دول العالم، فيتو

قالت السلطات الأسترالية، الثلاثاء، (الأربعاء بالتوقيت المحلي) إنها ألقت القبض على 23 متظاهرًا مؤيدًا لـلفلسطينيين.

وجاء ذلك بحسب السلطات بسبب إغلاق المتظاهرين طرقًا قرب أحد أكبر مواني الحاويات في البلاد في سيدني، وذلك بعدما احتجوا على سفينة مملوكة لشركة زيم الإسرائيلية.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن نحو 400 شخص تجمعوا بالقرب من بورت بوتاني مساء الثلاثاء للمشاركة في نشاط احتجاجي غير مصرح به.

واتُّهم المتظاهرون الذين لم يمتثلوا للتوجيهات واحتلوا الطرق القريبة من الميناء بارتكاب جرائم، بما في ذلك تعطيل عمليات منشأة حيوية.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين يحملون الأعلام الفلسطينية ويهتفون "فلسطين حرة" على وقع الطبول ويرفعون لافتات تقول "قاطعوا زيم" و"أوقفوا حصار غزة". 

وقامت الشرطة بإبعاد بعض المتظاهرين بالقوة من منطقة قريبة من مدخل الميناء.

وأثار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس احتجاجات من جماعات يهودية وفلسطينية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أستراليا التي شهدت مسيرات في أكبر مدنها.

 

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