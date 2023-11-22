الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مسؤول أمريكي: بايدن اتصل ثلاث مرات بالسيسي ومرتين بتميم لإطلاق سراح الرهائن

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

صفقة تبادل الأسرى، كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحفيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك "بشكل مباشر وشخصي" في إعداد الاتفاق لإطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال المسؤول الأمريكي: "كان الرئيس منخرطًا بشكل مباشر وشخصي في هذه العمل. طوال هذه العملية، مارس ذلك كل ساعة بالمعنى الحرفي للكلمة".

 

 موضوع الرهائن

ووفقا لحساباته، تحدث بايدن 14 مرة حول موضوع الرهائن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بما في ذلك خلال زيارة إلى تل أبيب، وثلاث مرات اتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومرتين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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وقال المسؤول إن قطر عرضت على الولايات المتحدة وإسرائيل خدمات الوساطة بعد وقت قصير من أحداث 7 أكتوبر، عندما هاجمت فصائل حماس مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت عسكرية في جنوب إسرائيل.

وأشار إلى أن اثنين من كبار ممثلي مجلس الأمن القومي الأمريكي، وفي مرحلة لاحقة، رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز شاركوا بشكل مباشر في هذه المفاوضات.

 

صفقة تبادل الرهائن

أعلن البيت الأبيض أن ثلاث أمريكيات إحداهن طفلة في عداد الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس.

وقال مسؤول أمريكي بارز إن ثلاثة أمريكيين تحتجزهم حركة حماس في غزة منذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي من المتوقع أن يكونوا من بين 50 محتجزا على الأقل ستطلق الحركة الفلسطينية سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل والولايات المتحدة وقطر.

 

إطلاق سراح أكثر من 50 من المحتجزين

وقال المسؤول إن الثلاثة بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، وكان والداها من بين أكثر من 1200 شخص قتلوا في الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وقال المسؤول، إن من المرجح أن يجري إطلاق سراح أكثر من 50 من المحتجزين، معظمهم من النساء والأطفال، بمجرد توقف القتال.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين بعد 24 ساعة من إعلان الاتفاق، ومن المرجح أن يجري إطلاق سراح أول مجوعة صباح الخميس.

 

وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى غزة

وتابع: "أود أن أقول إن هناك ما لا يقل عن 50 من النساء والأطفال خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام"، وذلك من دون تقديم ذكر تفاصيل عن أي جنسيات أخرى من المتوقع إطلاق سراحهم.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضا السماح بوصول المزيد من مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى غزة. ويأمل المسؤولون أن يتم الالتزام بالهدنة في شمال إسرائيل حيث وقعت اشتباكات بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية.

وقال المسؤول إن نظام التفتيش الصارم سيضمن ألا تستغل حماس الهدنة لتزويد مقاتليها في غزة بالأسلحة.

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