أخبار مصر اليوم.. لقاء مهم لرئيس مجلس الوزراء لبحث التوسع في إقامة المدن الطبية في مصر.. واعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لبحث فرص تعزيز الشراكة بين الحكومتين المصرية والتركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص PPP، والاطلاع على التجربة التركية في هذا الشأن.

وحضر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، نورو الله كوموس، نائب وزير الصحة التركي، والسفير صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى مصر، فضلًا عن وفد تركي ضم مسئولين بوزارة الصحة التركية وعددا من شركات القطاع الخاص المتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة المدن الطبية والمستشفيات.

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق بدء تطبيق خطة الإيقاف المرحلي لترام الرمل وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وكافة الجهات المعنية بالمحافظة مع توفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البديلة.

مرحلة الإيقاف التجريبي من 1 فبراير وحتى 10 فبراير

من المقرر إيقاف تشغيل ترام الرمل في المسافة الممتدة من محطة فيكتوريا وحتى محطة مصطفى كامل وذلك بهدف قياس مدى كفاءة وجودة وسائل النقل البديلة المقرر تشغيلها، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

عقد، اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض – رئيس المجلس، اجتماعا بدار القضاء العالي.

وشهد الاجتماع لقاءً موسعًا بين مجلس القضاء الأعلى، والمستشار رئيس نادي قضاة مصر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، حيث تم استعراض ما أُثير مؤخرًا بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة.

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 71%.

وأوضح محافظ القاهرة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 202,932 طالبًا وطالبة، حضر منهم 197,986 طالبًا وطالبة، ونجح 140,555 طالبًا وطالبة.

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، أن أهم القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير، يأتي على رأسها تمثال رمسيس، فهو تاريخ.

وقال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي المذاع على فضائية "الحياة"، إن التمثال الأهم أيضا هو تمثال الملك والملكة وهما يمثلان كيف كان يدار حكم البلاد فى ذلك الوقت، والثالث مركب خوفو، والتى تم نقلها من متحف خوفو إلى المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مركب آخرى يتم تركيب مجسمها داخل المتحف من خلال الجايكا (وكالة اليابان للتعاون الدولي).

علَّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على موقف الشهامة الذي قام به القبطان المصري الشاب أحمد عمر شفيق، بعد إنقاذه شابًا من دولة سيراليون نجا بأعجوبة من الغرق عقب غرق مركب هجرة غير شرعية كان على متنه عشرات المهاجرين.

وأعرب ساويرس عن فخره بما فعله القبطان المصري، مشيدًا بقراره الإنساني الشجاع بالاستدارة بالسفينة وإنقاذ الشاب الإفريقي قبل أن يلقى مصيره بين الأمواج العاتية، مثل باقي ركاب مركب الهجرة غير الشرعية.

وقال المهندس نجيب ساويرس تعليقًا على الواقعة: «الصعايدة طول عمرهم جدعان».

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل السلوم ومطروح والعلمين والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية، وتصل سرعة الرياح من 50: 60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ويسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

