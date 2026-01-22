ندوات توعوية وتثقيفية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة مراكب النجاة بالدقهلية

18 حجم الخط

شهد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، فعاليات المبادرة بالقاعة الكبرى بالمحافظة، بالتنسيق والتعاون بين مديرية العمل بالدقهلية مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وألقى نائب المحافظ كلمة حذر فيها الشباب من الجري وراء أوهام السفر، وشدد على ضرورة التسلح بالعلم وصقل المواهب قبل التفكير في الهجرة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة بمختلف هيئاتها ووزاراتها كبدائل آمنة.

طرق الأبواب و"مهنتك مستقبلك" وبداية جديدة لبناء الإنسان

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفي كلمته، أشار المستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل إلى خطورة الهجرة غير الشرعية، كما استعرض المبادرات الرئاسية المختلفة لمكافحتها، ومنها "مراكب النجاة" و"طرق الأبواب" و"مهنتك مستقبلك" و"بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتحدث الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة عن دور الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتثقيف الشباب، واستقطابهم في مراكز الشباب.

وتضمنت المبادرة ثلاث محاضرات:

ألقى المحاضرة الأولى الدكتور نبيل شلبي، خبير ريادة الأعمال بالوطن العربي وأفريقيا، عن ريادة الأعمال وصناعة الأمل وخلق الفرص الاستثمارية داخل مصر.

كما ألقى محمود عبدالله، مدير إدارة الاستخدام الخارجي بمديرية العمل، محاضرة عن دور وزارة العمل في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مستقبل الوظائف في ظل التطور التكنولوجي

بينما تناول المحاضرة الثالثة المهندس شريف عنتر، رئيس مجلس إدارة جمعية الدلتا لريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، موضوع مستقبل الوظائف في ظل التطور التكنولوجي وفرص العمل المتاحة داخل مصر كبديل آمن.

وفي الختام، أجاب المحاضرون على أسئلة واستفسارات الشباب الحاضرين، ووجّهوا الشكر لمحافظ على توفير فرصة حضور هذه الندوات التوعوية المهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.