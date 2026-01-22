الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ندوات توعوية وتثقيفية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة مراكب النجاة بالدقهلية

ندوة توعية لمكافحة
ندوة توعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فيتو
18 حجم الخط

شهد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، فعاليات المبادرة بالقاعة الكبرى بالمحافظة، بالتنسيق والتعاون بين مديرية العمل بالدقهلية مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وألقى نائب المحافظ كلمة حذر فيها الشباب من الجري وراء أوهام السفر، وشدد على ضرورة التسلح بالعلم وصقل المواهب قبل التفكير في الهجرة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة بمختلف هيئاتها ووزاراتها كبدائل آمنة.

طرق الأبواب و"مهنتك مستقبلك" وبداية جديدة لبناء الإنسان

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفي كلمته، أشار المستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل إلى خطورة الهجرة غير الشرعية، كما استعرض المبادرات الرئاسية المختلفة لمكافحتها، ومنها "مراكب النجاة" و"طرق الأبواب" و"مهنتك مستقبلك" و"بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتحدث الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة عن دور الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتثقيف الشباب، واستقطابهم في مراكز الشباب.

وتضمنت المبادرة ثلاث محاضرات:

ألقى المحاضرة الأولى الدكتور نبيل شلبي، خبير ريادة الأعمال بالوطن العربي وأفريقيا، عن ريادة الأعمال وصناعة الأمل وخلق الفرص الاستثمارية داخل مصر.

كما ألقى  محمود عبدالله، مدير إدارة الاستخدام الخارجي بمديرية العمل، محاضرة عن دور وزارة العمل في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مستقبل الوظائف في ظل التطور التكنولوجي

بينما تناول المحاضرة الثالثة المهندس شريف عنتر، رئيس مجلس إدارة جمعية الدلتا لريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، موضوع مستقبل الوظائف في ظل التطور التكنولوجي وفرص العمل المتاحة داخل مصر كبديل آمن.

وفي الختام، أجاب المحاضرون على أسئلة واستفسارات الشباب الحاضرين، ووجّهوا الشكر لمحافظ على توفير فرصة حضور هذه الندوات التوعوية المهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجرة غير الشرعية الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الدكتور محمود عبد العظيم المبادرة الرئاسية مراكب النجاة الندوات التوعوية تكنولوجيا المعلومات طرق الأبواب محافظ الدقهلية مكافحة الهجرة غير الشرعية محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة مصر المقبلة في كأس الأمم الأفريقية برواندا

أمم أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب كرة اليد بعد الجولة الثانية

سويلم ومرسي يفتتحان مركز استقبال أبناء وبنات العاملين بوزارة الموارد المائية والري

تأجيل نظر دعوى رجل أعمال ضد ابنة حسام حسن بسبب رفضها إعادة شبكة الخطوبة
ads

الأكثر قراءة

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

بعد تهديد المغتربين بوقف تحويلاتهم، محمد علي خير: ألغوا قرار جمارك الهواتف وحافظوا على حبل الود

أمم أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب كرة اليد بعد الجولة الثانية

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

تأجيل نظر دعوى رجل أعمال ضد ابنة حسام حسن بسبب رفضها إعادة شبكة الخطوبة

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

خالد زكي يكتب: اقتتال طائفي وقتل على الهوية واستباحة للمجال الجوي بسوريا.. حنين لـ “زمن الأسد” بسبب فشل “رجال الشرع”

دفاع المتهمين بقضية غرق يوسف محمد: بالوعة حمام السباحة كلمة السر في وفاة اللاعب

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

المزيد
الجريدة الرسمية