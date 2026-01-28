زاهي حواس يكشف أهم القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير

18 حجم الخط

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، أن أهم القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير، يأتي على رأسها تمثال رمسيس، فهو تاريخ.

وقال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي المذاع على فضائية "الحياة"، إن التمثال الأهم أيضا هو تمثال الملك والملكة وهما يمثلان كيف كان يدار حكم البلاد فى ذلك الوقت، والثالث مركب خوفو، والتى تم نقلها من متحف خوفو إلى المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مركب آخرى يتم تركيب مجسمها داخل المتحف من خلال الجايكا (وكالة اليابان للتعاون الدولي).



وأضاف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق: "باقي القطع هى تمثال خفرع، وأمنحتب وتحتمس، وتمثال الملك والملكة الذين يجلسان بجوار بعضهما البعض وهما يرمزان لقصة حب عريقة بينهما، وقناع الملك توت عنخ آمون"، مؤكدا: "15 ألف زائر يزورون المتحف المصري الكبير يوميا".

وأوضح الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق: " البطل فى افتتاح المتحف المصري الكبير هو توت عنخ آمون، وحدث بيني وبين الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة آنذاك خلاف بسبب ذلك، فكنت أرغب أن يكون المتحف الكبير خاص بتوت عنخ آمون فقط، وفاروق حسني رفض ذلك".

وعن عدد القطع الأثرية الموجودة فى مخازن الأثار، أكد أن مخازن الآثار بها ملايين القطع الآثرية التى لم يتم عرضها، ولم يراها أحد، مشيرا إلى أن وزير السياحة والآثار عقد أجتماع لكيفية افتتاح متحف المصري بالتحرير، لأنه يتميز بقربه من مجموعة من الفنادق.



