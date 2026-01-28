الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

زاهي حواس يكشف أهم القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو
18 حجم الخط
ads

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، أن أهم القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير، يأتي على رأسها تمثال رمسيس، فهو تاريخ.

وقال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي المذاع على فضائية "الحياة"، إن التمثال الأهم أيضا هو تمثال الملك والملكة وهما يمثلان كيف كان يدار حكم البلاد فى ذلك الوقت، والثالث مركب خوفو، والتى تم نقلها من متحف خوفو إلى المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مركب آخرى يتم تركيب مجسمها داخل المتحف من خلال الجايكا (وكالة اليابان للتعاون الدولي).


وأضاف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق: "باقي القطع هى تمثال خفرع، وأمنحتب وتحتمس، وتمثال الملك والملكة الذين يجلسان بجوار بعضهما البعض وهما يرمزان لقصة حب عريقة بينهما، وقناع الملك توت عنخ آمون"، مؤكدا: "15 ألف زائر يزورون المتحف المصري الكبير يوميا".

وأوضح  الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق: " البطل فى افتتاح المتحف المصري الكبير هو توت عنخ آمون، وحدث بيني وبين الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة آنذاك خلاف بسبب ذلك، فكنت أرغب أن يكون المتحف الكبير خاص بتوت عنخ آمون فقط، وفاروق حسني رفض ذلك". 

وعن عدد القطع الأثرية الموجودة فى مخازن الأثار، أكد أن مخازن الآثار بها ملايين القطع الآثرية التى لم يتم عرضها، ولم يراها أحد، مشيرا إلى أن وزير السياحة والآثار عقد أجتماع لكيفية افتتاح متحف المصري بالتحرير، لأنه يتميز بقربه من مجموعة من الفنادق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زاهي حواس الدكتور زاهى حواس المتحف الكبير المتحف المصري الكبير رمسيس الحياة اليوم مركب خوفو تمثال خفرع الملك توت عنخ امون

مواد متعلقة

الطريقة الصحيحة لحجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

نائبا وزيري خارجية الولايات المتحدة وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير

المتحف المصري بالتحرير يبهر جمهوره بعرض 15 تابوتا لأول مرة

جامعة عين شمس تكشف إسهاماتها الوطنية في بناء المتحف المصري الكبير
ads

الأكثر قراءة

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

التراويح 20 ركعة و9,719 مسجدا للتهجد، الأوقاف تعلن خطة دعوية متكاملة في رمضان

المؤبد لقاتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

تفعيل الدفع بالفيزا في جميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بمترو الأنفاق

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

مفتي الجمهورية يوضح حكم عقيقة المولود

المزيد
الجريدة الرسمية